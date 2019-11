Festival de Bandas de Teresina inicia no Palácio da Música

A partir dessa terça-feira, 05, o Palácio da Música recebe um grande encontro de instrumentistas na 24ª edição do Festibandas – Festival de Bandas de Teresina. São 20 grupos que se apresentam até a sexta-feira (08), com entrada gratuita para o público.

Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves, o evento reúne os valores culturais das bandas de música, reforçando a tradição no estado, bem como o respeito, ética e formação moral. Ele tem como objetivo proporcionar o encontro de alunos e profissionais da música, bem como fortalecer a valorização das bandas de música na cidade.

Além disso, o evento promove os jovens integrantes de projetos que possibilitam um melhor convívio social, além de abrir portas para a profissionalização como músicos. São centenas de jovens atendidos pelos projetos como o Banda Escola, que abriu portas para diversos músicos, como o superintendente da FMC, Abiel Bonfim, um dos alunos do projeto que fala com orgulho do aprendizado.

Para Bonfim, através da música é possível quebrar barreiras e transformar uma realidade, como o que vem acontecendo em regiões onde o projeto atende. “Temos mais de 400 jovens envolvidos nesse projeto hoje e, através dele, temos muitos músicos que se profissionalizaram e integram a Orquestra Sinfônica e outros grandes grupos. É uma porta de entrada para um mundo que exige disciplina e um aprendizado eterno”, destaca.

Folhapress