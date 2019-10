O encontro das artes em favor do bem já tem data para acontecer, será durante a primeira edição do Festival Cultura do Bem, que acontece em Teresina, no período de 7 a 12 de outubro, com a proposta inovadora de contribuir para as crianças, em vulnerabilidade social, que estão em tratamento do câncer, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital São Marcos.

O Festival Cultura do Bem é uma iniciativa da Associação Piauiense de Combate ao Câncer (APCC), em parceria com o Governo do Estado, através do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (Siec), Fundação Monsenhor Chaves da Prefeitura Municipal de Teresina e Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI).

A organização informa que o público hospitalar irá se surpreender com a programação do festival. “Nossa expectativa é alta com o Cultura do Bem! Estamos montando uma programação artística que será muito celebrada pelas crianças durante a semana, e pela comunidade piauiense no sábado a noite, quando acontecerá o Festival de Música no estacionamento do Shopping Rio Poty”, fala Hugo dos Santos, organizador do festival.

Além das atividades internas, de 7 a 11, no sábado (12), Dia da Criança, acontece o tradicional e já esperado Magic Day – desfile organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer – evento aberto à população com desfile de personagens, super-heróis, palhaços, apresentações de dança, trio elétrico, sobrevoo de helicóptero e outras atrações no fim de tarde, na frente do Hospital São Marcos.



Festival Cultura do Bem será realizado a partir do dia 7. Reprodução



O grande final acontece na noite do sábado (12), a partir das 19h, com a realização do Festival de Música e Gastronomia no estacionamento do Shopping Rio Poty, cuja entrada será um quilo de alimento não perecível. “Toda a renda desse festival será revertida em ações de assistência e humanização do tratamento de pacientes e seus familiares atendidos no Hospital São Marcos”, afirma Hugo.

Nessa primeira edição, o festival afirma a diversidade de eventos internos realizados em benefícios dos pacientes (crianças, jovens e adultos) atendidas pelo SUS e envolve artistas local e nacional. “Estou rindo para o vento! Estou muito feliz de ser a primeira embaixadora do Cultura do Bem e quero convidar todo mundo para o Festival de Música no sábado a noite, Dia das Crianças, no Shopping Rio Poty”, declara a cantora Tori.

Estão confirmadas para o Festival de Música e Gastronomia as bandas: Siba (PE), Validuaté (PI), Totonho (PB), Tuyo (PR), Teófilo Lima (PI) e Radiofônicos (PI).

O Hospital São Marcos é um centro de referência em diagnóstico e tratamento em todas as especialidades, conta com equipamentos modernos e uma estrutura pensada para atender seus pacientes cuidando de uma questão que é essencial: qualidade e segurança para o paciente.

Confira a programação do evento e os postos de arrecadação.

De 7 a 11 de outubro

Atividades lúdicas internas, nos turnos manhã e tarde, para crianças internas no HSM

Local: Rua Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos

Dia 12 de outubro às 17h

Magic Day – Desfile de personagens infantis, realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Local: Rua Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos, em frente ao HSM.

Dia 12 de outubro às 19h

Festival de Música e Gastronomia

Local: Estacionamento do Shopping Rio Poty

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

PONTOS DE TROCA

Ambulatório do HSM

Loja Inove Eventos no Shopping Rio Poty

Folhapress