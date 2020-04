O ator Chris Pratt, 40, se juntou à Universal para leiloar duas vagas para quem deseja participar de "Jurassic World: Dominion", terceiro filme da nova franquia de "Jurassic Park". A ação faz parte de uma campanha para arrecadar fundos no combate à pandemia do novo coronavírus.

As duas vagas no longa serão sorteadas através de tickets digitais, que vão de US$ 10 (R$ 54,3) a US$ 100 (R$ 542,8), e que podem ser adquiridos no site All In Challenge, que descreve a oportunidade de ser "comido por um dinossauro", além de conhecer o set de filmagens.

'"Sinta-se como parte da franquia Jurassic World ao ganhar esta experiência de fã de dinossauros!", descreve o site, que afirma ainda que os valores arrecadados serão destinados às campanhas da Feeding America (Alimentando a América), Meals On Wheels (Refeições Sobre Rodas), World Central Kitchen (Cozinha Central do Mundo) e No Kid Hungry (Nehuma Criança com Fome).



Fãs de 'Jurassic Park' poderão ser 'comidos por dinossauro' em novo filme. Reprodução



Pratt, que interpreta Owen Grady no longa, afirma que os escolhidos não serão cortados na fase de edição e poderão ser facilmente reconhecidos na tela. O ator também desafiou os colegas de "Vingadores: Ultimato" Chris Evans, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr., para criarem seus próprios "prêmios" na próxima semana.

As filmagens de Jurassic World: Dominion tiveram início em fevereiro, mas foram suspensas pela pandemia. O longa tem estreia marcada para 11 de junho de 2021.

folhapress