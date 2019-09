Fagner traz show com grandes sucessos dia 09 de novembro no Theresina Hall

O cantor Fagner retorna a Teresina para mais um show após dois anos. O artista, que tem carreira já consolidada em todo Brasil e no exterior, traz a Teresina o show da turnê “Quem me levará sou eu” no dia 09 de novembro, noTheresina Hall.

O show é mais um evento realizado pela D1 Produções, que já trouxe nomes como Legião Urbana e José Augusto a Teresina.

Além de matar a saudade dos fãs de Teresina, o cantor promete fazer o público cantar com grandes sucessos de sua carreira, como “Borbulhas de Amor”, “Canteiros”, “Deslizes” e “Espumas ao Vento”.

“Escolhemos o Fagner porque sabemos de seu grande público em Teresina, é um cantor que já tem carreira consolidada e que agora traz um show com os maiores sucessos de sua carreira”, explica a produtora da D1 Produções,Elaine Miranda.

Devido a grande procura, a D1 Produções antecipou a venda de ingressos, que podem ser comprados na sede do Jornal O Dia, na sede da Teresina FM e no site Ingresse.com nas modalidades Pista, Mesa Diamond e Mesa Gold e no piso superior Lounges para 6 e 10 pessoas.



Elaine Miranda, da D1 Produções, que traz show de Fagner a Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

“O Fagner é um cantor que tem o regionalismo dele muito presente, é conhecido nacionalmente, mas nós do Nordeste temos uma ligação muito próxima com o Fagner, e os teresinenses em especial, todos os shows dele são casa cheia, recorde de público e agora mesmo tudo já está se encaminhado para ser grande público já que as vendas, que iriam iniciar em Outubro, já foram iniciadas a pedido dos próprios fãs”, destaca a produtora da D1 Produções, Elaine Miranda.

O artista também irá realizar o lançamento de seu livro, que traz o mesmo título do show, e fará uma sessão de autógrafos na noite do dia 08 de novembro no Teresina Shopping, com entrada gratuita.



Elaine, produtora da D1 Produções, em entrevista ao Portal o Dia. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)





Rodrigo Antunes