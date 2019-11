Fagner lança biografia na sexta-feira em evento no Teresina Shopping

A tão esperada biografia do cantor e compositor cearense Raimundo Fagner já está à disposição para fãs e admiradores: aos 70 anos de idade, e 45 de carreira, o artista se revela por inteiro em "Raimundo Fagner/ Quem me levará sou eu", obra escrita pela jornalista Regina Echeverria finalizada em 440 páginas. A noite de autógrafos acontece na sexta-feira, 8, às 19h, no Teresina Shopping, um dia antes do grande show no Theresina Hall.

Com texto primoroso, a biografia “Raimundo Fagner: quem me levará sou eu” (Editora Agir) oferece um recorte sobre o perfil do cearense para além do músico, mostrando um homem que nunca se desvencilhou de suas raízes, um cidadão que transita com naturalidade em áreas diversas como futebol e política. O cantor deixa claro que essa publicação faz parte das comemorações aos seus 70 anos de idade.



Foto: Divulgação

Em entrevista, quando do lançamento da obra em outras capitais, Fagner observa que está na melhor fase de sua carreira e finaliza um ciclo de vida. “É como pular de uma fogueira e ir pra outra. Eu não estou só ‘vivo’, estou muito vivo. E recebendo um reconhecimento que nunca imaginei. Sempre busquei muito realizar coisas, o sucesso, porque a gente depende da competição no nosso trabalho. Mas nunca imaginei ser tão reconhecido pelas gerações novas também”, enfatiza.



Foto: Divulgação

Pesquisada e escrita por Regina Echevirra, a obra é aberta revelando a história de Bruno, o filho de Fagner, reconhecido pelo cantor depois de adulto, e segue, evidenciando o crescimento pessoal do cearense, sempre ligado à terra natal e à família dos pais, Seu Fares e Dona Chiquinha. A narrativa ainda foca no caminho de um artista obstinado pela música – sob os reflexos do desinteresse de Fagner como aluno do ensino escolar. Fotos de várias fases da vida pessoal e profissional do biografado também ilustram boa parte do livro.



O obstinado e talentoso jovem, à esquerda, e o pai amoroso ao lado do filho Bruno, reconhecido por ele depois de adulto - Foto: Divulgação



O leitor vai conhecer uma outra face da personalidade do artista que passa a imagem do homem forte, decidido e temperamental. Um Fagner frágil e sensível se revela nas cartas para a família, quando vivia por Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), dentre outros lugares pelo Brasil e pelo mundo. Portanto, os fãs e admiradores de um dos ícones da Música Popular Brasileira terá entre as mãos muito da vida e da carreira desse cearense talentoso e obstinado.

O acervo fotográfico é outro detalhe que, certamente, entusiasma aqueles que acompanham a trajetória do artista: o Fagner criança, o Fagner adolescente e o Fagner brilhando nos palcos do País estão focalizados em fotos raras, um presente oferecido aos fãs.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho