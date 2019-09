Exposição traz homem pré-histórico em argila na Casa da Cultura

O Piauí abriga o berço do homem americano com os sítios arqueológicos mais antigos das Américas no Parque Serra da Capivara. E essa foi inspiração para o escultor Gilderlino Paes Landim compor as suas obras que integram a exposição “O Imaginário do Homem Pré-Histórico em argila”, aberta ontem, 19, na Casa da Cultura de Teresina com entrada franca.





Foto: Divulgação

A exposição tem curadoria de Cristovão Braga e traz diversas peças que mostram o imaginário do que seria o homem pré-histórico com traços delicados e detalhados da rotina, ferramentas e relações pessoais. As obras em argila trazem figuras realistas com uma técnica própria do artista.

Gilderlino nasceu e se criou no povoado Sitio do Mocó, município de Coronel José Dias, no Sul do Piauí, um lugar cercado de belezas de rochas e de pinturas rupestres. O seu trabalho já circulou várias cidades, sendo bastante apreciado pelos visitantes.



A exposição fica aberta na Galeria Lucílio Albuquerque até o dia 03 de outubro. A Casa da Cultura é mantida pela Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Monsenhor Chaves, e fica localizada na Rua Rui Barbosa, em frente à Praça Saraiva. Além das exposições, oferece várias oficinas, como a de dança contemporânea, jazz, sapateado, dança do ventre, teatro e cinema, bem como abriga o Balé da Cidade de Teresina.

Jornal O DiaGlenda Uchôa