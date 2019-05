Exposição traz a arte descentralizada do artista plástico Alex Állen

“Elementais” é o nome da exposição de artes plásticas do artista contemporâneo Alex Állen, que será aberta ao público, nesta sexta-feira (31), das 8h às 12h e das 14h às 18h, para apreciação das obras na Mackey / Design Cinco, na Rua Senador Joaquim Pires, 1451, Ininga. A exposição faz parte de um Circuito de Arte de autoria do próprio artista que busca levar sua produção autoral para diversos ambientes expositivos da cidade, de forma itinerante. De acordo com o artista “essa maneira de expor descentraliza os eventos artísticos e torna a Arte ainda mais acessível às pessoas. É um convite imersivo para mundo criativo que traz leveza e harmonia através das formas e cores. Carregado por um caráter estético e sensível através das obras”.



Segundo Alex Állen a temática dos Elementais emerge uma energia sobrenatural e mítica. O artista explica que “os quatro elementos da natureza se conectam de uma forma muito especial: a Água é responsável pelas emoções, o Fogo pela transformação interior, a Terra pela prosperidade e equilíbrio já o AR pela sabedoria e inspiração. Esses elementos de poder se materializam por meio de uma fonte inesgotável de energia e fluidos entre todos os ambientes e os seres mágicos”.

Este ano Alex Állen recebeu outro convite para expor na Europa e estará no quadro efetivo de artistas brasileiros, no Circuito Europeu, em Barcelona, na Espanha. Representando tanto a cidade de Teresina, na qual reside e também a sua cidade natal, Salvador. O artista segue em constante trabalho e a sua arte vem atingindo voos ainda maiores. Não é a primeira vez que suas obras, em tela, ingressaram em circuitos internacionais de Arte Contemporânea, em galerias de excelência na Europa e nos Estados Unidos. Ao todo foram 6 exposições internacionais, dentre elas: Porto - Portugal, Cascais - Portugal, Barcelona - Espanha, Viena – Áustria, Miami - USA e Paris - França.

Com o objetivo de movimentar o cenário das artes plásticas em Teresina e comemorar o convite recebido para expor na Europa, o artista começou a organizar uma série de exposições dentro da cidade e contribuir para disseminar ainda mais os eventos culturais. Ele explica que “as pessoas estão cada vez mais atentas aos eventos expositivos e de artes visuais. Isso só tende a enriquecer ainda mais um ciclo de construção do conhecimento, somado à sensibilidade e atenção às riquezas produzidas em Teresina”.

O volume percebido nas obras de Alex Állen e as diversas texturas utilizadas são evidentes e chegam a permitir um efeito de tridimensionalidade em suas pinturas. Pequenos elementos visuais construídos com a espátula ou pincel demonstram capricho e cuidado. Deste modo o seu estilo de características próprias emergem através de suas produções autorais sobre tela. Alex diz que “sua arte é rica em múltiplos elementos e expressões visuais que, ora bebem do impressionismo, ora do abstracionismo e do cubismo. Onde o seu universo contemporâneo emerge de modo belo e suave entre o abstrato e o figurativo”. O artista relata que “o importante é se manter firme e em constante trabalho, para que as oportunidades possam surgir cada vez mais e levar os seus ideais para lugares ainda mais distantes, fora do eixo nacional”.

Marco Antônio VilarinhoYuri Ribeiro