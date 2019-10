Exposição discute o lugar que o corpo ocupa no espaço e na cultura

Acontece no próximo dia 01 a exposição “A Poética do Corpo no Espaço”, do artista visual Alisson Carvalho. Fruto de pesquisas multidisciplinares, a exposição é uma amostra do trabalho desenvolvido sobre as corporeidades, abordando os diversos questionamentos sobre a relação do corpo com o espaço, a sociedade e a cultura.

O artista usa como aporte para A Poética do Corpo no Espaço os questionamentos sobre a dicotomia cartesiana entre consciência-mundo e a noção de Homem Total, para demonstrar como a cultura está inscrita nos corpos, como as pessoas utilizam técnicas para socializar o corpo.

“O corpo está localizado espacialmente, é um construto geográfico, mas também histórico e, sobretudo, cultural, pois pertence a uma época, e as formas de manifestação das subjetividades são resultados dessa identidade gestada pela intersecção do tempo, espaço e cultura”, explica Alisson Carvalho.





O artista acrescenta ainda que a pesquisa artística desenvolvida para A Poética do Corpo no Espaço dialoga com o ambiente urbano. “Um corpo que sofre coações, que tem suas próprias formas de burlar o poder, de desviar-se da norma, mesmo que vez ou outra possa reproduzir os estigmas que lhe acomete, ainda assim é um corpo agente, um corpo que também propõe, que subverte, é um corpo político”, resume Alisson.

Segundo ele, o que se pretende demonstrar em A Poética do Corpo no Espaço é como a etnografia é capaz de impactar os próprios preconceitos, desnudando muitas das noções construídas sobre corporeidade. As obras expostas serão dispostas de modo a brincar com a própria noção de espaço, permitindo que o público tenha uma experiência particular sobre as nuances da pesquisa sobre o corpo por ele desenvolvida.

A abertura de A Poética do Corpo no Espaço terá lugar no Museu de Arqueologia e Paleontologia da Ufpi, às 19 horas da próxima sexta-feira (01). O evento contará com um pocket show do artista Antônio Vinícius. A exposição ficará aberta para visitação durante todo o mês de novembro.

Quem é Alisson Carvalho

Alisson Matheus Carvalho é natural de Teresina e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí. Começou na pintura depois que ingressou no Mestrado em Antropologia como forma de aliar as pesquisas multidisciplinares sobre as corporeidades e sobre como a cultura de manifesta por meio do corpo através de suas técnicas de performatividade.

Maria Clara Estrêla