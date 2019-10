Exposição conta a história do Piauí através de documentos inéditos

Para apresentar novos conhecimentos sobre a história do Estado, o médico mastologista Luiz Ayrton Santos está organizando a Exposição de Documentos Históricos do Piauí. Através do material será possível encontrar a evolução do mapa piauiense, foto de 1900 da Igreja Nossa Senhora da Graça de Parnaíba e uma série de imagens da construção da Ponte Kubitscheck, desde os anos 30 até a atualidade. A exposição acontece segunda-feira (28), no Isar BMW Teresina, localizado na Avenida João XXIII.



Além dos documentos históricos, Luiz Ayrton Santos conta que será possível encontrar livros, fotos de placas de estudantes da primeira turma da Escola Normal de Teresina e documentos importantes da escravidão no Estado.

“Como relíquia temos os livros editados pelo Engenheiro Sampaio, em inglês e italiano, para atrair europeus pra trabalhar na Fábrica de Laticínios de Colônia. Em outros documentos existem as contagens dos gados nas fazendas onde viveu Esperança Garcia, inclusive uma moeda que circulou na região”, adianta Luiz Ayrton Santos.

Na exposição também será possível observar os registros da festa de inauguração do edifício do INSS, na Praça João Luís Ferreira, onde tomou posse Adalberto de Moura Santos como presidente.

“Em outras fotos vemos a Casa Grande da Socopo e o Memorare nas mãos do Coronel Juvêncio Alves de Carvalho. Há ainda uma rara foto onde registram-se o coronel Francisco Santos e coronel Vitorino Freire (MA)”, diz Luiz Ayrton Santos.

Confira alguns documentos que serão apresentados na exposição

Virgiane PassosSandy Swamy