Exposição “Escritas Urbanas” estreia amanhã na Galeria do Mercado Velho

Nesta quarta-feira (26), a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves estreia a exposição de grafite "Escritas Urbanas", do coletivo Ruaz Crew, na Galeria de Artes Visuais do Mercado Velho. Com entrada gratuita, o lançamento oficial acontece a partir das 9 horas.

Com foco em mostrar as várias formas de escrita urbana que existem por todas as ruas da capital, a exposição dá destaque para as letras. Através da exposição, o grupo pretende mostrar para o público mais sobre a verdadeira origem dessa manifestação artística.

“Quando surgiu a oportunidade, a gente pensou numa maneira que falasse direto com o público. Com essa ideia, aquilo que é encontrado no meio das ruas deve ser considerado arte e, também, se encontra em galerias”, conta Laércio Sinza, grafiteiro.

Segundo o presidente da FMC, Luis Carlos Alves, a exposição é uma ótima vitrine para os artistas. “A galeria virou uma vitrine para os artistas. E mais uma vez o espaço irá mostrar o que está presente em nossa cidade, dessa vez o que vimos nas ruas”, disse.

A exposição é realizada pela Prefeitura de Teresina, por meio da FMC, e ocorre na Galeria de Artes Visuais do Mercado Velho, um espaço cultural que tem como foco exibir trabalhos de artistas e grupos locais.

