Exposição “Elementais” instiga percepções sensoriais com tema água

Uma exposição com pinturas não significa que o visitante terá experiências apenas com a percepção do olhar. Pelo menos não é isso que acredita o artista contemporâneo Alex Állen, que apresenta a terceira etapa do seu Circuito Itinerante e Individual inspirado na leveza e a imponência das águas, e oferece ao público uma experiência com percepções sensoriais que vão além do olhar, mas passam pela audição e olfato. O circuito itinerante de arte solo de Alex foi aberto ao público, ontem, dia 27, e fica disponível para apreciação e venda das obras na Ecodecor, até o dia 20 de outubro, na Rua General Adelmar Rocha, 977, Horto.



A exposição “Elementais” faz parte de um Circuito de Arte de autoria do próprio artista, que sempre traz uma novidade cultural para movimentar a cidade. Aberto com exposição de obras relacionadas aos quatro elementos da natureza: terra, água, fogo e ar; agora, o circuito chega a sua terceira edição com foco apenas nas obras relacionadas a água. “A escolha do elemento água se deu justamente por estar trabalhando a nova exposição em um espaço que valoriza a natureza, pois, apresenta uma linha de revestimentos líquidos, 100% ecológicos, que se utiliza da água para manipular e aplicar tal matéria-prima em diversos ambientes e superfícies”, esclarece.



Foto: Divulgação

Segundo Alex Állen a dinamicidade das coisas e a busca pelo novo é algo muito comum pelas pessoas. O artista explica que “propostas inovadoras no campo da arte e da cultura devem fazer parte do universo diário de uma sociedade que busca interagir com as novidades. O modo como isso se apresenta é que faz toda a diferença. Eu sempre tento levar algo que possa somar ao projeto como um todo e agregar ainda mais valor às minhas exposições. Para mim a arte deve ser rica em todos os sentidos e o espectador deve sentir uma experiência estética diferenciada, seja em conteúdo visual com os seus detalhes seja no conceito em que está consolidada a sua apresentação”.



Alex Állen se propôs a agregar à sua exposição uma harmonia sonora - Foto: Divulgação



Alex Állen ainda se propôs a agregar à sua exposição uma harmonia sonora diferenciada com boa música e elementos de uma sonoridade erudita, em especial, para essa mostra. Na abertura da exibição, músicos levaram o público a explorar essa ideia das artes visuais com uma sonoridade musical distinta e sensacional: Victor Anselmo, que faz parte da Orquestra de Violões de Teresina (OVT) e o Pablo Leão está finalizando o curso de licenciatura em violino. “Enquanto as pessoas apreciam a leveza das águas em pinturas que beiram o abstracionismo e refletem a calmaria, por outro lado, contemplam a expressividade inusitada do bater das ondas do mar, em cada uma das telas”, finaliza.

Jornal O DiaGlenda Uchôa