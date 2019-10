Estreias da semana nos Cinemas Teresina para agradar a todos os públicos

Uma semana cheia de novidades, muitas opções para os cinéfilos nos Cinemas Teresina: chegam às telas as pré-estreia imperdíveis de ‘Vision’ e ‘Rainha de Copas’, além dos lançamentos nacionais de: ‘Ela Disse, Ele Disse’; ‘Sócrates’; ‘Coringa’; ‘A Turma do Pererê.Doc’; ‘Angry Birds 2 - O Filme’ e muitos outros para agradar todos os cinéfilos.

A pré-estreia de sábado (5), às 11h, é ‘Vision’, em cujo enredo a ensaísta francesa Jeanne, que escreve diários de viagens, passa o verão na floresta Nara em busca da erva medicinal chamada visão. Durante sua jornada, ela conhece o Satoshi e uma relação floresce enquanto as estações passam. Mas, a verdadeira razão para a visita de Jeanne ao local ainda é desconhecida.

Já ‘Rainha de Copas’ será exibido no domingo (6), às 10h30. No filme, Anne é uma advogada do direito das crianças e dos adolescentes. Acostumada em lidar com jovens complicados, ela não tem muitas dificuldades para estreitar laços com seu enteado Gustav, filho do primeiro casamento de seu marido Peter que acaba de se mudar para sua casa. No entanto, a relação que deveria ser paternal se torna uma relação envolvendo Anna em uma situação complexa.



"A Rainha de Copas", na sessão de domingo, às 10h30, no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



"A Turma do Pererê.Doc", documentário nacional, revela detalhes da primeira revista em quadrinhos brasileira, totalmente em cores. A Turma do Pererê é considerada uma influência gigante para diversos autores que surgiram depois, como Maurício de Sousa.

O fenômeno teen Maísa, volta às telas do cinema dessa vez com o filme ‘Ela Disse, Ele Disse’. No longa, Rosa (Duda Matte) e Léo (Marcus Bessa) são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.



A estrela Maísa está em "Ela disse, Ele disse", lançamento nacional - Foto: Divulgação



Outro longa nacional em destaque essa semana é ‘Sócrates’, o filme do jovem negro, LGBTQI+ já rodou pelos festivais no Brasil e exterior e mostra uma realidade pouco explorada pelo cinema. No enredo, depois da morte de sua mãe, o jovem Sócrates (Christian Malheiros), que foi criado apenas por ela durante os últimos tempos, precisa fazer tudo o que for possível para que consiga sobreviver na realidade da miséria, somado com o preconceito por ser homossexual.

A animação ‘Angry Birds 2 - O Filme’ é mais uma novidade. Na nova aventura, Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos constantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quando uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui-inimigo em busca de uma trégua.

Jornal O DiaGlenda Uchôa