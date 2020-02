Nesta quinta (6) e sexta-feira (7) a Galeria Nonato Oliveira, localizada no Clube dos Diários, recebe o espetáculo teatral “FOGO”. Realizado pelo Coletivo Piauhy Estúdio de Artes, a narrativa trata dos incêndios criminosos ocorridos na cidade de Teresina na década de 40. Os dois dias de espetáculo iniciam às 20h e os ingressos custam R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 20,00 (inteira).

Apoiado pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) através da Lei Arimateia Tito Filho, “FOGO” apresenta os relatos de luta por sobrevivência na cidade incendiada pelas chamas e opressão.





Espetáculo teatral “Fogo” incendeia em arte a Galeria Nonato Oliveira . Divulgação

“FOGO representa uma oportunidade de entrar em contato com um momento histórico da cidade de Teresina que tem sido empurrado para debaixo do tapete, de forma dissimulada e proposital, por boa parte da intelectualidade local. Dessa forma, conseguimos realizar um ato teatral de enorme intensidade, que vai de encontro às atuais necessidades do teatro brasileiro de expressão piauiense”, destaca Adriano Abreu, diretor do espetáculo.

Além de rememorar um período marcante da história de Teresina, refletindo a relação mítica com o fogo, a narrativa artística explora os bastidores de uma tragédia. O resultado é um manifesto estético considerado pela crítica e pelo público, desde a sua primeira exibição, uma importante e inovadora obra do teatro local.

Ascom