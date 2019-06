O espetáculo de Dança “Tumbeiro” estreia nesta terça feira, 18 de junho, às 19 h, no palco do Teatro “Torquato Neto”, do Club dos Diários. O espetáculo de Dança Contemporânea, que imerge na identidade social brasileira de cor, pele, memórias e história, também repercute a vida e obra em arte de Dancar do intérprete-criador Felipe Oliveira.



Ator, bailarino, coreógrafo e street dancers, é também de uma geração que cultivou a reinvenção da Dança de Rua e levou-a, ainda, à câmara e, nessa perspectiva, foi premiado em festivais de Dança local e também em passos de Dança além-Piauí. O artista, atualmente, compõe o Núcleo Piauiense de Danças Urbanas.

O espetáculo provoca reflexão e tematização a respeito da escravidão no Brasil e o que da época ainda reverbera. Uma linguagem cênica que toma forma nas fronteiras da Dança, Teatro, música e instalações de vídeos. Narrado por um intérprete branco, onde investiga uma cultura que lhe atravessa para além da pele, é sobre miscigenação, exaustão, forças da natureza, memórias afetivas, ancestralidade, relações humanas e assemelhações. É menos sobre segregação e mais sobre união. É menos, também, sobre resolver um problema e mais sobre contar uma história que não deve ser repetida, e tampouco esquecida, mas que nunca acabou. Ela é contada por meio da Dança, da tradução no corpo, de interpretações, sons, fala e escrita.

Ficha técnica

Criação e interpretação: Felipe Oliveira;

Direção teatral e dramatúrgica: Chiquinho Pereira;

Direção corporal: Marcio Felipe Gomes;

Música: Ícaro Sousa;

Produção: Maykon Kawabe;

Foto: Geirlys Silva;

Produção audiovisual: Robinson Levy;

Cabelo e maquiagem: Tércio Manoel;

Iluminação: Felipe Oliveira;

Assessoria de marketing: Samuel Lima;

Apoio: Escola de Teatro José Gomes Campos/Theatro 4 de Setembro.

Marco Antônio Vilarinho