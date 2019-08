Espetáculo “Paulo Freire, o Andarilho da Utopia” abrirá o FestLuso

Os ensinamentos e a obra de Paulo Freire estarão em cena na abertura do Festival de Teatro Lusófono (FestLuso 2019), na segunda-feira (26), com o espetáculo “Paulo Freire, o andarilho da utopia”. A peça teatral é inspirada na vida do patrono da educação brasileira, indicado ao prêmio Nobel da Paz em 1993.

A abertura será às 20h, no Theatro 4 de Setembro. O espetáculo é do grupo Off-Sina, do Rio de Janeiro. Entrada é gratuita. É opcional a entrega de um brinquedo para o Natal do Lar da Esperança.

O festival, que foi criado para divulgar e integrar atividades culturais de países de língua portuguesa, terá apresentações teatrais de Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, além de produções brasileiras do Piauí e de outros estados. Haverá shows, mesa de conversas, lançamentos de livros e rodadas de negócios. O FestLuso será realizado de 26 a 31 de agosto no Theatro 4 de Setembro, no Teatro João Paulo, no Espaço Trilhos, Casa da Cultura e Praça Pedro II.



Foto:Divulgação

O Andarilho da Utopia

O espetáculo inédito no Piauí tem dramaturgia de Junior Santos e marca os 40 anos de atividade artística do ator e palhaço Richard Riguetti, fundador do grupo Off-Sina e da Escola Livre de Palhaço (Eslipa).

O monólogo retrata o legado que Paulo Freire deixou na mente e corações dos brasileiros que Richard Riguetti (ator), Luiz Antônio Rocha (encenação) e Junior Santos (dramaturgia) decidiram levar a emocionante e inspiradora vida do educador para os palcos. A peça recria a trajetória e os causos de um dos mais notáveis pensadores da história da educação. O espetáculo propõe uma reflexão, mostrando a sociedade e o planeta em constante mudança por meio da ótica Freiriana, misturando elementos das linguagens do teatro, do palhaço e do teatro de rua.

Francisco Pellé, coordenador do FestLuso, destaca que é o primeiro espetáculo que trata sobre a obra e vida de Paulo Freire e percorre o país com sucesso de público. "É uma oportunidade das pessoas conhecerem a obra de Paulo Freire. Cenicamente, esteticamente é uma peça muito bem montada, o Richard é um talento. Ele fez uma pesquisa e é um espetáculo que está circulando o Brasil inteiro e lotando os teatros. Teresina merece assistir este espetáculo e será uma noite para homenagear o grande patrono da educação brasileira", disse Pellé.

Toda a programação do FestLuso está disponível no site oficial: www.festluso.com, Instagram e página do evento no Facebook. O evento tem patrocínio do Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (Siec); e de O Boticário. Apoio da Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FMC), Sebrae, Balada Literária 2019, Grupo Harém de Teatro e Navilouca Produções e Eventos.

Programação FestLuso 2019 – 11ª edição:

Theatro 4 de Setembro

Dia 26/08 – segunda-feira - 20h – abertura oficial

20h30 - Paulo Freire, o andarilho da utopia - Grupo Off-Sina do Rio de Janeiro

Dia 27/08 – terça-feira – 20h30

Balada Literária – Mesa de conversas “Os trabalhadores da palavra” com Valter Hugo Mãe - Portugal/Angola (Mediação de Marcelino Freire e do ator e curador do FestLuso Francisco Pellé)

Dia 28/08 – quarta-feira – 20h30

Suburbano Coração - Show com a cantora e compositora Rita Benneditto e violonista Jaime Alem.

Dia 29/08 – quinta-feira – 20h30

A Última Viagem do Príncipe Perfeito – Grupo Elinga-Teatro - Luanda - Angola

Dia 30/08 – sexta-feira – 20h30

Kangalutas – Co-produção Folha de Medronho/Loulé Grupo de Teatro do Oprimido/Bissau

Dia 31/08 – sábado – 20h30

Ombela – grupo de teatro O Poste Soluções Luminosas – Recife – PE - Brasil

Teatro Estação

Dia 28/08 – quarta-feira – 22h

Trindade – Só Homens Cia de dança – Teresina – PI

Dia 29/08 – quinta-feira – 22h30

A Bacia de Proust – Roberto Muniz Dias – Teresina – PI

Dia 30/08 – sexta-feira – 22h30

Frango – Zé Reis – Brasília-DF/Teresina-PI

Dia 31/08 – sábado – 22h e 23h

O Poeta e Sua Hora – A Poesia na Língua Portuguesa - Durvalino Couto Filho, Feliciano Bezerra, Lucas Rolim, Rubinho Figueiredo e convidados – Teresina - PI

Festa da Lusofonia – Os Faustinos – Show em homenagem a música brasileira

Teatro João Paulo II

Dia 27/08 - terça-feira – 19h

Mestre Igor - Cia Somá Cambá, Cia Criar teatro e Cia Craq ́otchod - São Vicente/Mindelo - Cabo Verde

Dia 28/08 – quarta-feira – 19h

Ícaro – Luciano Mallmann – Porto Alegre – RS

Dia 29/08 – quinta-feira - 19h

Mar Me Quer – Grupo de Teatro Girassol – Maputo - Moçambique

Café Genu Moraes

Dia 30/08 – sexta-feira – 19h

Lançamento de Livros: José Mena Abrantes – Angola / Filho bem-amado do Kongo - Kimpa Vita, a profetisa ardente

Praça Pedro II

Dia 30/08 - sexta-feira – 17h

Duplo Molière – Grupo Harém de Teatro – Teresina – PI

Galeria Nonato Oliveira – Club dos Diários

Dia 27/08 – terça-feira - 16h30

Mesa de conversas - FestLuso: Um festival, uma língua e vários povos – com Arimatan Martins, Bid Lima e João Mello Alvim. Mediação: Francisco Pellé.

Dia 29/08 – quinta-feira - 19h

Lançamento do livro Letras da Diversidade - Marleide Lins

Dia 30/08 – sexta-feira - 9h às 13h30

Rodada de Negócios – Cena Piauí (o encontro inédito entre artistas, programadores, curadores, gestores e produtores importantes da cena contemporânea nacional e internacional visando articular e dar visibilidade às artes cênicas do Piauí, promovendo a oportunidade para que artistas piauienses comercializem e circulem seus espetáculos pelo Brasil e no exterior).

