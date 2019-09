Espetáculo “Nós do Piauí” celebra o Dia Internacional da Dança Árabe

O espetáculo “Nós do Piauí”, idealizado e produzido pela Geleia Total, é um relato artístico sobre os nós que nos unem, essa trama diferente traz para a cena uma verdadeira mistura das artes que contam um pouco da miscigenação que deu origem a identidade piauiense. A montagem une elementos da Dança Árabe e a Sanfona em um jogo de opostos que se complementam. O espetáculo será apresentado no Teatro do Boi no dia 25 de setembro, Dia Internacional da Dança Árabe, em duas sessões, às 18h e às 19h30.



Segundo Noé Filho, idealizador e diretor do espetáculo, a obra é fruto de uma reflexão pessoal sobre o que nos faz ser piauiense principalmente por causa da diversidade cultural que é uma marca presente na arte e cultura local. A ideia central partiu de unir a cultura árabe, representada pela bailarina Izabell Lins, com a sanfona, um instrumento com a cara do nordeste, regida pelo maestro Ivan Silva.

Além disso, o espetáculo tem como plano de fundo abordar a questão da imigração árabe no Piauí. “Montar um espetáculo como esse é um exercício de criação e liberdade e poder apresentar aspectos da cultura piauiense que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não prestam tanta atenção. É a possibilidade de apresentar a diversidade da nossa cultura de modo inovador”, frisa Noé Filho.



Izabell Lins se apresenta regida por sons da sanfona - Foto: Divulgação



A parte coreográfica foi construída pela coreógrafa e bailarina teresinense Izabell Lins que subirá aos palcos com a Companhia Izabell Lins. E, para a coreógrafa, o espetáculo representa um marco para Companhia, pois é uma demonstração de um trabalho que dialoga com outras artes e que demonstra tudo é diversificado. “Quando eu propus para o Noé para fazermos um trabalho pelo Piauí, juntou o meu amor e o do Noé pela nossa terra. Montar esse espetáculo está sendo muito gratificante, pois estamos trabalhando a arte, o Piauí e a cultura árabe”, pontua.

A direção musical é assinada pelo músico e regente Ivan Silva, maestro da Orquestra Sanfônica de Teresina. Já a parte cenográfica tem a autoria do artista visual Fábio Solon que atua desde 2002 nas artes visuais e já expôs seus trabalhos em diversas exposições fora do Piauí.

Jornal O DiaGlenda Uchôa