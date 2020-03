Escritor piauiense libera livros para download gratuito

O escritor Eduardo Prazeres liberou gratuitamente na Amazon o e-book do seu livro mais recente, "Para Sempre Crispim", último volume da trilogia A Lenda de Crispim. A promoção dura por até sábado, 28. O usuário pode baixar o aplicativo Kindle para qualquer dispositivo e acessar o e-book gratuitamente. A promoção está valendo também para o livro 2, " Fortaleza de Crispim".



Eduardo explica que faz isso para contribuir com o entretenimento de todos que precisarão ficar em casa por causa do que está acontecendo, e encontram nos livros uma forma de prazer e diversão. O autor, que vive das vendas dos meus livros e de trabalhos freelancer no teatro está atualmente no elenco de uma série para TV, sobre a Batalha do Jenipapo; é um projeto lindo, realizado pela Framme Produções, aprovado pela ANCINE.

"Venho fazer um apelo, que não é cobrança, pois os livros já estão programados para baixar gratuitamente por qualquer pessoa por cinco dias. Qualquer remuneração que eu venha a receber por esse trabalho, está adiada por tempo indeterminado. Quanto às vendas dos meus livros, que faço através de visitas a empresas, escolas e eventos, também não é possível fazer nada neste momento. Assim, estou à beira de dificuldades financeiras bem graves. Por este motivo, peço a todos que desejarem e estiverem em condições, qualquer contribuição que esteja ao seu alcance para que eu possa continuar a viver em meio a esta crise, produzir arte e colaborar para a grandeza da nossa cultura. A seguir, deixo dados bancários para as possíveis doações de amigos".

CAIXA



Operação: 013 /Agência: 2004 / Conta Poupança: 53253-2

BANCO DO BRASIL

Agência: 44-2 / Conta Corrente: 130 489-5

Biá Boakari