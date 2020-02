Escolha de majestades acontece sexta em baile de abertura do Carnaval 2020

Na próxima sexta-feira (07), o reinado do carnaval irá se renovar em Teresina. A grande festa de abertura oficial da folia de momo na cidade acontecerá no Iate Clube, a partir das 19h, com entrada franca. Dezenas de candidatos se inscreveram para disputar as coroas, que contemplam Rei e Rainha Tradicional, Rei e Rainha da Pessoa Idosa, Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e Rainha Trans.

Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves, o concurso objetiva manter a tradição do carnaval com a escolha dos representantes da festa com diversidade e representatividade. “As Majestades do Carnaval são figuras bastante simbólicas para a história da folia. São representantes do povo e tornam a festa mais inclusiva”, afirma Abiel Bonfim, superintendente da FMC.

No total, foram 11 homens e 10 mulheres inscritos para a disputa de Rei e Rainha Tradicionais do Carnaval, cinco homens e cinco mulheres disputando a majestade da Pessoa Idosa, cinco homens e cinco mulheres concorrendo a Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência, e cinco na disputa pelo título da Rainha Trans.

A escolha será feita por uma equipe julgadora durante a abertura do Carnaval 2020, que acontece no Iate Clube de Teresina, a partir das 19h, com animação da Banda Mocinha e Samba no Coreto. “No concurso, o que será avaliado é a desenvoltura dos candidatos, bem como a simpatia e, claro, a alegria e muito samba no pé”, destaca Vilma Moraes, uma das coordenadoras do concurso.

Os vencedores, além de levarem para casa uma premiação em dinheiro, ainda cumprem uma agenda social, desenvolvida previamente pela Comissão do Carnaval (COC), no período pré, durante e pós-carnaval.

Ascom