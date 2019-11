Escolha da bandeira foi reflexo da Proclamação da República

Comemorado em 19 de novembro, o Dia da Bandeira é uma homenagem à bandeira brasileira que foi criada logo após a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a Proclamação da República. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida para homenageá -la. A nova bandeira brasileira foi resultado direto da Proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Esse evento resultou na queda da monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicana. A Proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que, a partir de um golpe, destituiu o gabinete ministerial e obrigou toda a família real a sair das terras brasileiras.



Desde o final da Guerra do Paraguai que o Exército Brasileiro estava insatisfeito com a monarquia: os militares não se consideravam valorizados o suficiente por essa forma de governo e exigiam, por exemplo, melhorias no sistema de promoção de cargos. Havia também insatisfações com algumas medidas, como proibir militares de manifestarem opiniões políticas.

Foi então que o Exército passou a conspirar contra a monarquia. Na semana do golpe que destituiu D. Pedro II, o marechal Deodoro da Fonseca foi convencido por pessoas próximas a aderir ao movimento contra o imperador. No dia 15 de novembro, Deodoro liderou uma força que obrigou Visconde de Ouro Preto a renunciar sua posição no gabinete. A proclamação aconteceu no fim do dia, quando José do Patrocínio, vereador no Rio de Janeiro, proclamou a República.

História e curiosidades

Com a Proclamação da República, era necessária a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia. Sendo assim, no dia 19 de novembro, quatro dias após a proclamação, a nova bandeira foi apresentada e, oficialmente, adotada como bandeira nacional. A nova bandeira foi adotada a partir do Decreto nº 04, assinado pelo presidente provisório Deodoro da Fonseca. Os autores da Bandeira Nacional foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. A última modificação feita na bandeira brasileira aconteceu no dia 11 de maio de 1992, quando foram adicionadas novas estrelas, que correspondem aos estados do Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins.

A estruturação da bandeira brasileira é definida pela Lei nº 5.700 de 1º de setembro de 1971, que determina questões relativas aos símbolos nacionais. Essa lei estipula os detalhes obrigatórios na composição da Bandeira Nacional, como a posição do losango e da esfera, o tamanho da faixa branca, a posição das estrelas, etc.

A escolha das cores verde, amarelo, azul e branco remonta a fatores relacionados com a história portuguesa.

Verde: faz menção a povos que habitavam Portugal há mais de dois mil anos. O verde tornou-se símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros.



Amarelo: passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal logo após a conquista de Algarve (região ao sul do país) em 1250. Pode fazer menção também à cor da Casa dos Habsburgo-Lorena, dinastia da qual fazia parte D. Leopoldina, esposa de D. Pedro I.



Azul e Branco: foram adotados, a princípio, em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas Capitanias Hereditárias.



Incineração

A frase que consta na bandeira, “Ordem e Progresso”, foi inspirada em uma frase do positivista Augusto Comte. A frase era: “O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim”. Diferente do que muitos pensam, o Dia da Bandeira não é feriado nacional.

A legislação brasileira prevê que, no dia 19 de novembro, seja realizada uma cerimônia para incineração de bandeiras que estejam em más condições.

A Bandeira Nacional é considerada um símbolo nacional. Os outros três símbolos nacionais são: Hino Nacional, Armas Nacionais e Selo Nacional. A Bandeira Nacional é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três Poderes em Brasília. No primeiro domingo de cada mês, é realizada uma cerimônia de troca da bandeira.

Quando são hasteadas várias bandeiras juntas à Bandeira Nacional, esta é a primeira a subir e a última a descer do mastro. As estrelas da bandeira correspondem a cada um dos estados brasileiros e ao Distrito Federal. A única estrela que está acima da faixa branca corresponde ao estado do Pará. A legislação brasileira proíbe que a Bandeira Nacional seja utilizada como roupagem. O Hino à Bandeira foi criado por Olavo Bilac e apresentado em 1906.

Histórico

No Brasil, historicamente, tivemos 13 bandeiras diferentes, todas com relevância em seu período histórico e com significados distintos. Grande parte dessas bandeiras foi criação dos portugueses, colonizadores do Brasil.

As mudanças mais significativas no design e nos padrões das bandeiras históricas do Brasil ocorreram por questões políticas. Vale lembrar que o Brasil foi colônia de Portugal até 1822 e, por isso, muitas bandeiras nos remetem ao período da colonização. Depois da independência, o Brasil teve apenas três bandeiras históricas diferentes!

A primeira foi a Bandeira da Ordem de Cristo, que era uma associação que patrocinava as navegações portuguesas em busca de novos territórios e colônias. Esta é a bandeira que estava exposta nas velas dos barcos de Pedro Álvares Cabral. Depois veio a Bandeira Real, usada entre 1500 e 1521. Esta era a bandeira do Primeiro Reino de Portugal. A bandeira tinha o escudo de Portugal e era considerada oficial. Logo depois o símbolo nacional passou a ser a Bandeira de D. João III, conhecida no Brasil entre os anos de 1521 a 1616, e marcava o reinado de Dom João III. Quando do domínio espanhol, o Brasil recebeu uma nova bandeira: essa bandeira fez parte da história do País entre 1616 e 1640, durante o domínio espanhol, criada por Felipe II, rei da Espanha.

Marco Antônio Vilarinho