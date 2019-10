Encontro de Violões acontece no Palácio da Música de Teresina

Durante três dias, Teresina será a capital nacional do violão: é o Encontro de Violões, que acontece nos dias 17 a 19 próximos e reúne os grandes violonistas do Brasil no Palácio da Música, com entrada gratuita. O músico do Rio Grande do Sul, Cauã Canilha, o carioca Flávio Barbeitas, Cristiano Braga, de Minas Gerais, e a Orquestra Perdoense de Cordas Municipal de São Paulo (OPC) são atrações aplaudidas em todo o País que estarão se apresentando para o público teresinense. A abertura do Encontro de Violões acontece às 19h.



Cristiano Braga já tocou em vários países da Europa - Foto: Luciano Klaus



Atualmente residindo em Teresina, Cauã é professor substituto de violão no curso de música da Universidade Federal do Piauí e desenvolve atividades relacionadas à performance musical, história e literatura do instrumento e didática do violão.

A Orquestra Perdoense de Cordas de São Paulo, composta por jovens e adultos, também participa trazendo em seu repertório a diversidade de estilos musicais arranjados para violões, com temas de filmes, games, séries, clássicos do rock e música clássica em geral. A OPC teve grande repercussão nas redes sociais após o Cifraclub, maior site de música da América Latina, ter compartilhado um vídeo do grupo tocando o tema da série “Game of Thrones” em uma versão espetacular.



Orquestra Perdoense de Cordas, de São Paulo, abre a programação do evento - Foto: Divulgação



Flávio Barbeitas (RJ), mestre em Música pela UFRJ e Doutor em Estudos Literários pela UFMG / Università di Bologna (Itália), atua como solista e camerista em concertos e festivais pelo Brasil.



Flávio Barbeitas atua como solista e camerista pelo País - Foto: Divulgação



Cristiano Braga é mestre em Música/Práticas Interpretativas/ Violão na UFRGS. Fez concertos na Alemanha em 2018 e, em 2019, circulou em turnê pelo Brasil, Portugal, Alemanha e França. A Orquestra de Violões de Teresina (OVT) participa da programação com uma proposta diversificada dentro da música popular brasileira e outros clássicos. O evento é uma promoção da Orquestra de Violões de Teresina, com apoio da Fundação Cultural Monsenhor Chaves.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho