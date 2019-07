Encontro de Bois: cores e ritmos da cultura popular

Neste final de semana a festa será do Bumba meu Boi: é o 15º Encontro de Bois de Teresina que acontece sábado (13) e domingo (14), no anfiteatro do Parque Lagoas do Norte, zona Norte da cidade, a partir das 19h. O público assistirá a uma verdadeira manifestação popular com a alegria colorida de grupos tradicionais da capital piauiense, com suas cores, ritmos e peculiaridades.

Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal Monsenhor Chaves, o Encontro de Bois de Teresina é um evento sem caráter competitivo e tem como objetivo a valorização do folclore, o amadurecimento e fortalecimento da cultura regional. As apresentações, repletas de dança, cores e batucadas, resgatam a tradição de décadas dos grupos, a maioria um legado de pai para filho.

O coordenador de cultura popular da FMC, Welinton Sampaio, conta que a tradição das apresentações de boi em Teresina já tem quase um século, com grupos com mais de 70 anos passados de geração em geração. “É uma marca muito forte da nossa cultura, com comunidades envolvidas nas atividades o ano todo. Não é só a apresentação no período junino, pois temos eventos como a morte do boi e outras ações dos grupos”, destaca.

As gerações se cruzam na festa do Bumba meu Boi - Foto: Divulgação



Há 15 anos a prefeitura abraçou o evento, mas o festival já ocorria há muitos anos, segundo o coordenador cultural da FMC, e era organizado pela associação dos gru pos de boi. “Nessa época, era uma competição entre os grupos e quando a prefeitura resolveu abraçar, achou melhor transformar em uma mostra da nossa cultura, valorizando as apresentações em si e a liberdade”, acrescenta.

Neste ano, as apresentações se darão dessa forma: no sábado, 13, a abertura ficará por conta da quadrilha junina Chapadão do Corisco, seguido-se os grupos Boi Mimo de São Jorge, Boi Beija-Flor Floresta, Boi Riso da Floresta, Boi Chacumboi, Boi Estrela Da Noite, Boi Riso Da Mocidade e encerrando com o forró Sandália de Couro.

O domingo, a primeira apresentação da noite será da quadrilha Luar do São João, um dos destaques do Piauí no Nordeste, vencedora de diversos concursos em 2019. Logo após a sua apresentação segue-se as danças dos grupos Boi Precioso, Boi Brilho da Noite, Boi Dominante da Ilha, Boi Touro da Ilha, Boi Capricho da Ilha e Imperador da Ilha, finalizando com o forró Chiado da Chinela.

