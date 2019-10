Dramas em pré-estreia esta semana nos Cinemas Teresina

Em mais uma cinesemana, os Cinemas Teresina prepararam uma programação para agradar um público diverso, com estreias, pré-estreias e lançamentos nacionais: os dramas ‘Música Para Quando as Luzes se Apagam’ e ‘Maya’ são as pré-estreias desta semana, já os lançamentos são ‘O Clube dos Canibais’ e ‘Malévola - Dona do Mal’.

‘Música para Quando as Luzes se Apagam’ é um filme de Ismael Caneppele, adaptado de seu próprio livro. O filme conta a história de uma jovem que sonha com um nome: Bernardo. No sul do Brasil, uma autora se direciona a uma pequena vila que pretende trabalhar. No local, ela deseja fazer uma narrativa ficcional sobre a vida de Emelyn. Provocada pelas câmeras da autora, Emelyn cada vez mais se torna Bernardo.

No domingo, às 10h30, a pré-estreia é ‘Maya’: Gabriel (Roman Kolinka) é um repórter francês de 30 anos que construiu sua carreira no jornalismo por meio da perigosa cobertura de guerras. Resgatado após meses preso em um cativeiro na Síria, ele se afasta do trabalho para se reencontrar na Índia, onde passou parte da infância.



Malévola - Dona do Mal chega para agradar o público que curtiu Malévola, em 2014 - Foto: Divulgação

Outra boa novidade dos Cinemas Teresina é o terror nacional ‘O Clube dos Canibais’. No enredo, Otávio (Tavinho Teixeira) e Gilda (Ana Luíza Rios) são da elite brasileira e membros do The Cannibal Club. Os dois têm como hábito comer seus funcionários. Quando Gilda acidentalmente descobre um segredo de Borges, um poderoso congressista e líder do clube, ela acaba colocando sua vida e a de seu marido em perigo.

Nesta quinta-feira, "Malévola - Dona do Mal" chega para agradar o grande público que curtiu "Malévola", de 2014. ‘Malévola- Dona do Mal’ se passa cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo. A agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer).

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho