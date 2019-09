Documentário sobre masculinidade estreia nesta quarta-feira em Teresina

Um filme sobre as dores, qualidades, omissões e processos de mudanças do homem irá para tela do cinema na noite de estreia do documentário “O Silêncio dos Homens”. A exibição do filme será nesta quarta-feira (04), às 18h30, no auditório da FAETE, em Teresina. A entrada é gratuita.

“O Silêncio dos Homens” aborda a relação entre o sexo masculino e distúrbios emocionais provocados, sobretudo, pelo machismo. Além disso, enfatiza em como estereótipos de gênero influenciam para que homens sejam menos propensos a dividir seus pensamentos.

Cartaz Reprodução

O filme foi idealizado pelo portal Papo de Homem,que usa o espaço na internet para falar sobre tudo que envolve a masculinidade. O projeto resultou de uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas rendendo um tempo de produção de mais de 12 anos.

“Os homens são os protagonistas da violência no Brasil, são os que mais matam, são os que mais morrem e são os que mais se matam, por isso, acredito que diálogos com homens e para homens sobre desconstrução das masculinidades tóxicas e a construção de masculinidades possíveis e saudáveis terá influência positiva na sociedade, tudo isso para uma termos uma sociedade segura e melhor”, disse a presidente da Comissão de Apoio a Vítima de Violência (CAVV), Alba Vilanova.

Teresina foi uma das capitais escolhida para apresentar na íntegra a produção. O documentário deve reunir 600 exibidores, dentro e fora do país.

Adriana MagalhãesJorge Machado