Documentário sobre Humberto Mauro e Sessão Debate, destaques da semana

Não é novidade que os Cinemas Teresina amam a produção cinematográfica nacional. As iniciativas desenvolvidas pelo cinema como a Sessão com Debate, mostra de filmes e as masterclass, promovem, valorizam e incentivam o cinema brasileiro. Nesta cinesemana de estreias não é diferente. Os destaques são a pré-estreia do documentário ‘Humberto Mauro - Cinema é Cachoeira’ e a Sessão com Debate de ‘A Fera na Selva’.

‘Humberto Mauro - Cinema é Cachoeira’ será exibido no domingo (24), às 10h30. O filme mostra a história de um pioneiro do audiovisual brasileiro, Humberto Mauro. Ele fez história com uma grande carreira entre a década de 1930 e 1960, produzindo mais de 300 curtas, médias e longa metragens e se tornando diretor do Instituto Nacional de Cinema. Reunindo trechos de obras do cineasta e entrevistas, o diretor André Di Mauro faz um panorama da vida e da carreira desse grande nome do cinema nacional.



"A Grande Mentira", suspense em estreia - Foto: Divulgação



Já o projeto Sessão com Debate chega a sua 24ª edição. Será nesta quinta-feira (21), às 19h30, com a presença do diretor e ator Paulo Betti. Ele conversa com o público sobre o filme ‘A Fera na Selva’. O longa é baseado livremente no livro do escritor norte-americano Henry James. João (Paulo Betti) e Maria (Eliane Giardini) vivem uma vida inteira juntos. Ele é professor de português, ela de literatura inglesa. João é atormentado pela obsessão que uma coisa extraordinária vai acontecer em sua vida. Maria aceita esperar com ele A Fera na Selva, que um dia chegará avassaladora.

Ainda estreia nesta semana o suspense ‘A Grande Mentira’. No enredo, o golpista Roy Courtnay (Ian McKellen) não resiste a aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece a recém-viúva Betty McLeish (Helen Mirren). Porém, à medida em que a mulher abre sua casa e sua vida para o vigarista, ele se surpreende quando começa a se importar com ela.

‘Medo Profundo - O Segundo Ataque’ é outra novidade que entra em cartaz. No filme um grupo de cinco amigas aventureiras viaja até Recife, região nordeste do Brasil, para conhecer as ruínas de uma cidade subaquática, no litoral da cidade. No entanto, durante o passeio pelo fundo do mar, elas descobrem que não estão sozinhas e os verdadeiros "moradores" do local não estão muito satisfeitos com as visitas.



"Medo Profundo - O Segundo Ataque" em cartaz - Foto: Divulgação



Ainda seguem em cartaz ‘Diz a Ela que Me Viu Chorar’, ‘Azougue Nazaré’, ‘A Vida Invisível’, ‘Parasita’, ‘As Panteras’, ‘O Irlandês’, ‘Domingo’, ‘Dora e a Cidade Perdida’ e muitos outros.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho