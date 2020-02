Nesta semana de carnaval, os Cinemas Teresina elaboraram uma programação das melhores, com filmes para agradar ao público mais exigente: neste clima de festa e folia, no domingo (23), às 10h30, tem pré-estreia exclusiva do documentário nacional sobre Adoniran Barbosa, maior sambista paulista de todos os tempos.

‘Adoniran: Meu Nome é João Rubinato’ é o título do documentário do genial sambista paulista e autor de grandes sucessos como "Trem das Onze" e "Saudosa Maloca". A cidade de São Paulo era a inspiração maior de suas canções e radionovelas. Através de imagens de arquivos raras e nunca vistas antes, o compositor e cantor paulistano, que faleceu em 1982, é redescoberto pelo público.

Doutor Dolittle está de volta aos cinemas, dessa vez na pele de Robert Downey Jr. No filme, Dolittle é um físico muito competente, que vive e cuida de vários animais e afirma que consegue até se comunicar através de palavras com eles.

Documentário redescobre talento do sambista Adoniran Barbosa.



Outro drama que estreia nos Cinemas Teresina é ‘Luta Por Justiça’, baseado em uma história real. No longa, Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um advogado recém formado em Harvard que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados da costa leste americana para se mudar para o Alabama e se dedicar a prisioneiros condenados à morte que jamais receberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan se depara com o caso de Walter McMillian ( Jamie Foxx), um homem negro falsamente acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região.

Já em ‘O Chamado da Floresta’, depois de anos vivendo como um cachorro de estimação na casa de uma família na Califórnia, Buck precisa entrar em contato com os seus instintos mais selvagens para conseguir sobreviver em um ambiente hostil como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz se desenvolve e ele se torna o grande líder de sua matilha. Baseado no livro homônimo de Jack London.

Marco Vilarinho