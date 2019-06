Documentário e drama nas pré-estreias da semana no cinema

Uma cinesemana com muitas opções nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping: “Os Papéis de Aspern” e “Tunga, O Esquecimento das Paixões” são as pré-estreias da semana nos Cinemas Teresina. Os lançamentos nacionais “MIB: Homens de Preto Internacional”, “Obsessão” e “Fora de Série” completam a programação.

No sábado, às 11h, o drama “Os Papéis de Aspern” será exibido. O enredo é baseado na obra de Henry James, publicada em 1888, o filme se passa no final do século 19 e narra a história de um ambicioso editor norte-americano obcecado pelo poeta romântico Jeffrey Aspern.

Determinado a conseguir as cartas que Aspern escreveu a Juliana, sua amante, anos antes, o editor viaja a Veneza e conhece uma misteriosa idosa e sua sobrinha. Assumindo falsa identidade e mascarando as reais intensões, o visitante seduz a sobrinha da dona da casa, convencendo a moça a ajudá-lo em na busca pelas cartas. Quando a mulher descobre o que se passa, decide manter a ajuda, mas sob condições que o editor não pode aceitar. Com isso, o futuro das cartas – e o mistério por trás do conteúdo – está em jogo.

O documentário “Tunga, O Esquecimento das Paixões” terá pré-estreia domingo, 16, às 10h30. O diretor Miguel de Almeida constrói a vida e a obra de Tunga, registrando o universo criativo e afetivo do escultor, desenhista e artista performático, a partir de fragmentos de obras, instalações e performances. O filme apresenta farto material, incluindo instalação na pirâmide do Louvre, do artista que foi o único a expor arte contemporânea nesse museu.

