Dirceu Andrade faz “show ao vivo” pelo Instagram neste sábado

O humorista Dirceu Andrade anunciou nesta sexta-feira (20) que vai fazer um show ao vivo em seu perfil oficial no Instagram, sem que ele e os fãs tenham que sair de casa como medida contra a transmissão do coronavírus. O show de humor acontece no dia 21 de março a partir das 20h.



Dirceu tinha o show marcado para mesmo dia, às 20h, no Teatro 4 de Setembro, mas a apresentação foi cancelada em razão das orientações do Governo do Estado para conter o avanço do coronavírus no Piauí.

“Essa é minha contribuição para que as pessoas fiquem em casa durante essa pandemia do coronavírus. Esse é um assunto muito sério, estou com minha família em casa, estamos bem. Então eu fazer alguns shows nesse período que estiver em casa, alguns curto já outros longos. Tudo ao vivo. O primeiro será amanhã no horário que seria o show no teatro”, contou em uma live no Instagram.

O humorista prometeu fazer todo mundo sorrir. “O show não será sobre o coronavírus. Essa live será uma máquina de produzir muitos sorrisos. Contarei histórias, falarei de uma forma que todo mundo que fale português entendam”, disse.

Quem pagou pelo ingresso do show deste sábado (21), será reembolsado. Nos próximos dias, o artista deve divulgar outros shows ao vivo em suas redes sociais.

Adriana MagalhãesJorge Machado