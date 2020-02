Verão, férias e curtição! O Carnaval é a quente temporada de muita festa de rua, blocos, desfiles e todo o tipo de festejos. Por todo o país, o que não falta é oportunidade para se fantasiar e passar a folia vestida com roupas de personagens. Para uma paramentação completa, não basta só a roupa. A maquiagem é um elemento forte na hora de se preparar para curtir a folia. Aliás, ela pode inclusive ser o elemento principal!

Se você não quer investir muito tempo e dinheiro em roupas e acessórios, pode aproveitar essas dicas para com, apenas uma make, estar pronta para aproveitar a maior festa do mundo.

Glitter

Como não existem regras para a ocasião, você pode apostar nesse tipo de maquiagem até durante o dia. Mas, seja para usar durante a noite, seja para a festa diurna, é bacana buscar produtos específicos para serem aplicados na pele, a fim de evitar irritações e alergias. Além disso, as makes com glitter acabam tendo maior fixação do que simplesmente pegar e passar o pó pelo corpo. Por isso, prefira sombras e pós próprios para uso dessa forma.

Com pedras

Nos últimos Carnavais, têm aparecido umas opções de pedrarias que são super interessantes para a make! O efeito 3D que elas causam é sensacional.

Existem os modelos auto-colantes, que já vem com um adesivo ou colinha na parte traseira da pedra. Ou, caso não seja esse o caso, você pode usar até mesmo cremes para afixar o material no rosto.



Dicas de maquiagem para arrasar nesse carnaval. Reprodução



Make girassol

As flores sempre são usadas durante o Carnaval em diversas fantasias, mas, nas últimas folias, uma espécie em especial chamou a atenção: o girassol.

Com estrelinhas

Se você quer brilho e cor, a aposta certa é fazer uma maquiagem para Carnaval com estrelinhas. Os elementos cósmicos que fazem parte do nosso imaginário aparecem como fantasia bem luminosa – em tons dourados e prateados – e até coloridos.

Assim, pegue microestrelinhas e, com ajuda de cremes ou fixadores, coloque as pecinhas sobre o rosto. Da mesma forma que as outras aplicações, elas são afixadas, em geral, sobre as sobrancelhas e por debaixo dos olhos.

Biá Boakari