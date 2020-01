Dia de Santos Reis é comemorado com apresentações gratuitas

O ano de 2020 já começa com muita arte e cultura popular. Celebrando a tradição religiosa em comemoração ao Dia de Santos Reis, acontece neste domingo (05), às 18h, no Parque da Cidadania, apresentações de reisado e música. A programação continua na segunda-feira (06), às 19h, no povoado Boquinha, zona rural de Teresina.

A festa é uma realização da Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC). “Trazer essas festividades para nossa cidade e região é uma forma de resgate das nossas raízes”, ressalta o coordenador de Cultura Popular da FMC, Wellington Sampaio.

De acordo com a tradição cristã, a celebração ao Dia de Reis é uma homenagem à visita dos magos do oriente ao recém-nascido menino Jesus. A festa, introduzida no Brasil pelos portugueses no período colonial, reúne um grupo de músicos e dançarinos que percorrem as ruas e propriedades das cidades.

Grupos tradicionais vão animar a festa de Santos Reis em Teresina(Foto: Arquivo/O Dia)

Com uma programação inteiramente gratuita, no domingo (05), a partir das 18h, o Grupo Cultural Candieiro do Forró, o Reisado Reis de Ouro e a banda Valor de PI tomam de conta do Parque da Cidadania. Já na segunda (06), às 19h, é a vez do Reisado Boi Estrela fazer a festa no povoado Boquinha.

“Fazer parte da festa de Reis é para mim uma grande alegria. O Reisado possui um enredo muito interessante e é uma das festas mais alegres que temos. Além de ser bastante inclusiva, com vários personagens que interagem com o público. Essa presença popular é o mais interessante”, conta Vagner Ribeiro, vocalista da banda Valor de PI.

Prefeitura Municipal de Teresina