Delta do Parnaíba é inspiração para coleção do designer Sérgio Matos

A beleza do Delta do Parnaíba foi a inspiração para que o designer Sérgio Matos criasse a coleção: ”Emoção na mão”. O lançamento da coleção faz parte do projeto Investe Turismo: Rota das Emoções – projeto do Sebrae em parceria com o Ministério do Turismo que abrange os Estados do Piauí, Ceará e Maranhão para valorizar o artesanato em prol do turista.

A Cooperativa Artesanal Mista de Parnaíba (CAMPAL) foi uma das selecionadas para participar do desenvolvimento das sete coleções com sete grupos diferentes de artesãos e que, ao final, criaram 20 peças. A tipologia é de peças de cestaria e trançados, bordados, rendas de bilro e cerâmica, em um trabalho que durou quatro meses. As peças vieram de Parnaíba e Ilha Grande de Santa Isabel, no litoral do Piauí.

Para o presidente da CAMPAL, José Carlos Alves Reis, estarão expostos produtos feitos por artesãos locais que passaram por cursos e oficinas e chegaram a produtos com grande qualidade. “Vamos ter uma boa visibilidade das peças na loja. Nossa expectativa é das melhores para o evento”.

A cooperativa CAMPAL, integrante do Sistema OCB/SESCOOP-PI, tornou-se beneficiária a partir de uma consultoria realizada em 2018, por intermédio do Sebrae. As peças assinadas pelo designer já têm solicitações de diversas empresas especializadas no ramo de decorações.

Três artesãs da CAMPAL estiveram envolvidas diretamente na construção da coleção e, comentaram sobre a importância do desenvolvimento. “Foi um projeto muito rico, que nos possibilitou desenvolver diversos projetos, abrir um maior leque de possibilidade”, afirma Maria de Lourdes Pereira Costa, artesã da cooperativa. Ela foi responsável por desenvolver as luminárias e bolsas em cestaria de diversos tamanhos.

Para Maria de Lourdes, o apoio do Sistema OCB/Sescoop-PI foi fundamental para a realização do projeto que culminou na exposição efetivada na Loja Brasil Original.

Francisca Raimunda, moradora da Ilha Grande de Santa Isabel, cooperada da CAMPAL aponta como positiva a parceria desenvolvida através do projeto Investe Turismo: Rota das Emoções, que expõe seus trabalhos através da coleção: “Emoção na Mão”, assinada por Sérgio Matos. O projeto possibilitou ao artesão o desenvolvimento de novas peças – como o conjunto de jarros feito por ela pela primeira vez.

A ideia de inspiração no Delta do Parnaíba surgiu da necessidade de imbuir os produtos com uma identidade local, afirma Sérgio Matos, designer responsável por assinar as peças que compõem a coleção. “Todas as referências utilizadas são da região de Parnaíba pois utilizamos as mesmas técnicas que os artesãos utilizam há muito tempo, cotidianamente e demos uma roupagem mais comercial”, comentou o designer.

A utilização dessas peças valoriza não somente o artesão como também busca atingir o público do mercado de alta decoração, mercado este que paga um preço justo para peças de tão alto nível.

O presidente do Sistema OCB/Sescoop-PI, Leonardo Eulálio esteve na Loja Brasil Original durante o lançamento da coleção e saudou a parceria entre o cooperativismo – através da CAMPAL – e o designer. Para ele, essa união é de fundamental importância no desenvolvimento do Cooperativismo no Piauí.

“Essa parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Piauí – Sescoop-PI - com o Sebrae é extremamente valorosa, no intuito de uma maior divulgação do Piauí através do Cooperativismo”, aponta. O presidente afirmou ainda a relevância da propagação de nossa cultura e agradeceu em nome do Sistema OCB/Sescoop-PI.