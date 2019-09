Da Costa e Silva e Mandu Ladino estrelam livros de HQs

Dois personagens da cultura piauiense protagonizam duas publicações que serão lançadas no próximo sábado (14), às 18h30, na Livraria Anchieta, em Teresina. O livro “Mandu Ladino em quadrinhos” resgata a história do herói indígena brasileiro. A publicação “Da Costa e Silva em quadrinhos” aborda aspectos da vida e obra do poeta amarantino, um dos mais festejados poetas regionais.



As edições serão lançadas, por meio da coleção “Gente Querida”, idealizada pelos professores Cineas Santos e Wilson Seraine. A iniciativa pretende popularizar a trajetória de nomes importantes da cultura estadual. “A primeira versão, lançada no ano passado, homenageou a cantora Maria da Inglaterra. Este ano, o volume 2, escrito por Nelson Nery e ilustrado por Caio Oliveira, traz o legado de Da Costa. O volume 3, escrito por Leandro Fernandes e ilustrado por Rogério Narciso, apresenta a figura do Mandu Ladino”, explica Wilson Seraine, um dos organizadores das obras.



Coleção “Gente Querida” é idealizada por Cineas Santos e Wilson Seraine - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Numa linguagem simples, o volume 2, escrito por Nelson Nery e ilustrado por Caio Oliveira, trará aspectos da vida e obra do poeta amarantino Da Costa e Silva. O volume 3, escrito por Leandro Cardoso e ilustrado por Rogério Narciso, abordará a história de Mandu Ladino( um dos nomes mais emblemáticos do Piauí).

O lançamento das histórias acontece com o apoio da Oficina da Palavra, da Academia Piauiense de Letras e do programa #AHoradoReidoBaião lançaremos, neste sábado(14), mais duas publicações da Coleção. (Glenda Uchôa)

Glenda Uchôa - Jornal O Dia