Cover de Cássia Eller se apresenta no Festival Artes de Março

A história musical brasileira é marcada por artistas irreverentes. Um deles foi a cantora, compositora e multi-instrumentista Cássia Eller. Dona de uma voz grave e inconfundível, ela lançou músicas que se impregnaram no imaginário popular. E para celebrar e reverenciar a artista, o Festival Artes de Março recebe a atração nacional Tacy de Campos com um espetáculo sensacional em tributo à Cássia Eller e sua contribuição para o cenário musical do Brasil.

A cover Tacy de Campos protagonizou o Musical Cássia Eller e ficou reconhecida nacionalmente com o feito. Além de atuar e cantar, ela também compõe. Talento e profissionalismo não faltam na artista e ela traz todo seu carisma e energia à programação musical do Festival no dia 17 de março, a partir das 19h, na Praça de Eventos II do Teresina Shopping.

Este ano, o evento traz o tema “Geração 90” e o show conta com um repertório cheio de clássicos, como “Luz dos Olhos”, “All Star”, “Segundo Sol” e “Malandragem”. Será um verdadeiro espetáculo em homenagem a uma das maiores artistas brasileiras.



Tacy de Campos uma das atrações nacionais do festival - Foto: Divulgação



Durante sua carreira, a cover Tacy de Campos já tocou no Rock in Rio e esteve em programas como o Fantástico, Domingão do Faustão e o ‘Versões” do Canal Bis. No ano 2017, realizou o lançamento do seu disco autoral “O Manifesto da Canção”. Com shows por todo o Brasil, a artista é sucesso por onde passa.

Banda Top Rock 90 será a atração local no festival

No dia 16 de março o evento ainda conta a apresentação musical da banda local Top Rock 90, a partir das 19h. Durante o show, o público será convidado a reviver os anos 90 cantando as músicas que marcaram a época e que tocaram nas rádios, novelas e cinemas.

Muito pop, rock e MPB vão contagiar a noite do Teresina Shopping. Com um surpreendente show, tocando clássicos de Raimundos, Charlie Brow Jr., Adriana Calcanhoto, por exemplo, a banda garante diversão para todos os públicos do Artes de Março.

A Top Rock 90 é formada por Rodrigo Antunes (voz e violão), Láryos Lima (Guitarra e violão), Edilson de Souza (teclados), Iago Dayvison (bateria) e Roberta Brandão (baixo). Mas o show será incrementado com a presença dos músicos Elayne Leonel, Yuri e Guto Cavalcante. Tudo isso, com a proposta de melhor reproduzir o cenário musical da década de 1990.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho