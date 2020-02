Corso do Zé Pereira reúne 22 atrações musicais de Teresina

Neste sábado (15), Teresina abre alas para o maior evento do Piauí, o Corso do Zé Pereira. Este ano, uma das novidades é o aumento dos palcos na Avenida Raul Lopes. Serão seis palcos e 22 atrações locais.



De acordo com Júlio César, coordenador de música da Fundação Monsenhor Chaves, a proposta surgiu ainda na edição anterior. “As pessoas receberam as bandas com muita alegria e percebemos que deveríamos mais espaços musicais na avenida. Devido a isso, teremos seis palcos espalhados por todo percurso”, disse.

Assim como na edição anterior, cada palco irá contemplar um estilo musical assim como uma personalidade piauiense. O evento deve reunir mais de 300 mil pessoas com uma mega estrutura de palcos, segurança, caminhões decorados e muita irreverência, uma das grandes marcas do evento.

Promovido pela Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Monsenhor Chaves, o Corso do Zé Pereira foi consagrado como o maior do planeta, segundo o livro Guinnes Book, em 2012, registrando a marca de 343 veículos decorados no desfile, recorde que consta na publicação até hoje. Além dos carros enfeitados, o evento conta com milhares de pessoas fantasiadas, bandas espalhadas pelo percurso, além de muita alegria e irreverência resgatando a tradição dos antigos carnavais.

Confira a programação musical do Corso 2020:

Palco Músicas Carnavalescas “Maria da Inglaterra”

Orquestra Sanfônica

Banda Folia

Banda de marchinhas





Palco Axé “Thanis Killian”

Glauber Barão

Rosa Xote

Jhonny Fred





Palco Samba e Pagode “ Fernando Monteiro”

Banda do pretinho

100% Só Pra Sambar

Samba no Coreto





Palco Eletrônico “Stella Simpson”

Roger Fenty



Samuray

Italo Sax

Alefone

Dani Jales

Marceleleco

Di Santis





Palco Mix “Dudu Batera”

Danilo Rudah

Alma Roots

Bia e os Becks





Palco Rock “ Marcos Peixoto”

Martini Cadilac



Brito Junior

Serial Lover