Corso de Teresina vai premiar 20 melhores fantasias no evento

No dia 15 de fevereiro Teresina vai sediar o maior evento do Piauí: o Corso do Zé Pereira, um abre alas para o carnaval 2020. O evento deve reunir mais de 300 mil pessoas com uma super estrutura de palcos espalhados pela Avenida Raul Lopes, contando com segurança, caminhões decorados e muita irreverência, uma das grandes marcas do evento. E para incentivar o folião a uma imersão nos antigos bailes, haverá um concurso de fantasias com premiação de R$ 1 mil para os 20 foliões mais criativos.



O Corso do Zé Pereira foi consagrado como o maior do planeta, segundo o livro Guinnes Book, em 2012, registrando a marca de 343 veículos decorados no desfile, recorde que consta na publicação até hoje. Além dos carros enfeitados, o evento conta com milhares de pessoas fantasiadas, bandas espalhadas pelo percurso, além de muita alegria e irreverência resgatando a tradição dos antigos carnavais.

Uma das novidades da última edição do evento foi o concurso de fantasias, que será mantido em 2020 com uma premiação que contempla ainda mais foliões. Serão R$ 20 mil divididos em 20 prêmios de R$ 1 mil para as 20 melhores fantasias.

Os interessados em participar devem tirar uma foto em qualquer ponto da avenida que tenha uma identidade visual do Corso 2020, ou seja, em logomarcas, banners, estandes e palcos, distribuídos ao longo da Av. Raul Lopes e publicar em seu perfil no Instagram (de visualização aberta ao público) utilizando a hastag #fantasiacorso2020 e, em seguida, marcar o perfil do Instagram da FMC (@cultura_the), até às 12h do dia 17 de fevereiro.

A comissão julgadora escolherá as 40 fantasias mais criativas, que serão publicadas no perfil do Instagram da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (@cultura_the) no dia 18 de fevereiro. As 20 fantasias com o maior número de curtidas até as 12h horas do dia 20 de fevereiro, publicados no perfil do instagram da FMC, ganharão como premiação R$ 1.000,00 cada.

Para o superintendente da FMC, Abiel Bonfim, a premiação é uma forma de manter um dos aspectos do corso e dos antigos carnavais, com pessoas fantasiadas na avenida. “A irreverência e a alegria da nossa gente são sempre uma marca forte em cada edição. E com essa premiação estamos buscando uma forma de incentivar as pessoas a mostrarem a criatividade na avenida e fazer a festa ainda mais colorida”, afirma.

Caminhões

Além das fantasias, o evento manterá o concurso dos caminhões decorados, com uma premiação de R$ 30 mil dividida entre três ganhadores, sendo R$ 10 mil para o caminhão mais animado, R$ 10 mil para o mais criativo (inusitado) e R$ 10 mil para o de melhor produção (decoração e fantasia).

O edital está disponível no site da FMC e no da PMT. Para participar, é necessária uma inscrição, que pode ser feita do dia 24 de janeiro ao dia 14 de fevereiro, das 8h às 13h, na sede da Fundação Municipal de Cultura, situada na Rua Félix Pacheco, 1440 – Centro. No ato da inscrição é obrigatória a apresentação da cópia da CNH do motorista condutor e o RG do responsável pelo caminhão, além da documentação do caminhão devidamente regularizado, sob pena de indeferimento do processo.