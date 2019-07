Continuam abertas inscrições para o festival de Teatro do Piauí

Continuam abertas as inscrições para o 8º Festival Nacional de Teatro do Piauí, que acontece de 17 a 20 de outubro, na cidade de Floriano. Os grupos interessados em participar devem se inscrever até o dia 31 de julho através do site do Grupo Escândalo Legalizado de Teatro (Escalet) - www. escalet.com.br, que está na organização do evento.

De acordo com César Crispim, diretor do Grupo Escalet e coordenador do Festival, é importante que os interessados façam o download do regulamento disponível no site, pois lá estão listados todos os requisitos para concorrer às vagas. Ao todo, serão selecionados 20 espetáculos, entre as categorias adulto, infantil, monólogo, rua e espaço alternativo.



Grupos de todo o Brasil estarão presentes ao evento - Foto: Divulgação



Os selecionados terão direito a passagens aéreas ou terrestres da cidade de origem à cidade sede do evento; hospedagem, alimentação e traslado interno municipal. “Os premiados receberão o Troféu Nilson Ferreira de melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor texto, melhor maquiagem, melhor figurino e melhor espetáculo de cada categoria. E entre todas as categorias também serão se lecionados o ator e a atriz Revelação do Festival”, destaca César Crispim.

Durante a realização do evento, o público terá oportunidade de assistir espetáculos de teatro de todo o Brasil, além de poder participar de oficinas e palestras. Todas as peças acontecerão no Teatro Cidade Cenográfica, no Espaço Cultural Maria Bonita ou em locais públicos, conforme as especificidades de cada apresentação. O 8º Festival Nacional de Teatro do Piauí é uma realização do Grupo Escândalo Legalizado de Teatro e da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí (Secult).

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho