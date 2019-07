Continuam abertas as inscrições para encontro nacional de cinema e vídeo

Estão abertas as inscrições para o 14º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões que, por mais um ano consecutivo, acontecerá na cidade de Floriano, a 240 km ao Sul de Teresina. O evento irá premiar os 15 melhores filmes nas categorias longa e curta-metragem, documentário ou ficção.

As produtoras interessadas em concorrer à premiação devem se inscrever até o dia 31 de julho através do endereço eletrônico www.cinemadossertoes.com, onde também está disponível o regulamento do Encontro e a ficha de inscrição. De acordo com Alisson Rocha, diretor da Escalet Produções e coordenador do Encontro, o evento reúne o que está sendo produzido de mais novo na área cinematográfica brasileira, além de exibir e divulgar o cinema nacional durante os cinco dias de evento.



A participação de jovens é uma marca do evento - Foto: Divulgação



“Além de divulgarmos e premiarmos obras audiovisuais de curtas e longas-metragens que estão sendo produzidas pelo país afora, proporcionamos ao público um contato mais próximo com a área. Também vamos oferecer oficinas, palestras, debates e painéis com produtores, diretores e atores, enriquecendo ainda mais o cenário cultural do nosso Estado”, reforça Alisson Rocha.

A relação oficial dos selecionados para as mostras competitivas e não competitivas do Encontro será divulgada até o dia 15 de agosto, no site www. cinemadossertoes.com. Já o Encontro ocorrerá de 26 a 30 novembro em Floriano. Além das mostras, o público também poderá conferir o 14° Piauí Mix, que trará shows de música, dança e teatro, garantindo muita diversão para os participantes do evento.

O 14º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões é uma realização da Escalet Pro duções Cinematográficas, Secretaria de Cultura de Estado do Piauí (Secult) e Governo do Estado do Piauí, por meio do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura (SIEC). Para mais informações, o público pode entrar em contato através do telefone (89) 99419-1989.

