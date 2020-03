Conselho de Cultura reabre hoje com lançamento de revista

Depois de passar por uma reforma, o Conselho Estadual de Cultura reabre no próximo dia 2 de março de cara nova. Na oportunidade, o Governador do Estado, Wellington Dias, o Secretário Estadual de Cultura Fábio Novo e o presidente do Conselho Nelson Nery Costa farão a entrega da nova estrutura do CEC em solenidade que será realizada no Auditório Liz Medeiros, no Centro Cultural da Vermelha, às 11:30h.

Além da entrega da nova estrutura, também será lançada a edição nº 52 Revista Presença que homenageia o professor Paulo Nunes com uma entrevista, traz o perfil de San Tiago Dantas pelo jurista Celso Barros, uma reportagem sobre a reconstrução do Casarão do Olho d'água dos Negros, perfil de João Oliveira, e matéria sobre o maior patrimônio paleontológico de Teresina: a floresta fóssil do Rio Poty. Também serão lançados os livros Caçuá, do professor e conselheiro, Cineas Santos e Modernismo & Vanguarda 1ª Série de M. Paulo Nunes, um painel de artigos sobre escritores brasileiros, como Graciliano Ramos e, portugueses, como Eça de Queiroz.



A sede ganhou nova estrutura para funcionar melhor - Foto: Divulgação



Sobre a reforma

A coordenadora e Conselheira Suplente informa que a sede do Conselho Estadual de Cultura foi totalmente reformado, recebendo cores novas. A biblioteca da entidade ganhou um novo acervo e o auditório recebeu som e tela de projeção para exibição de filmes. A proposta é de que o local se torne um espaço de cultura do bairro Vermelha, zona Sul de Teresina e propõe-se a realização de projetos culturais como o “Festival Intercolegial Som na Sul”; o “Circuito de Artes Cênicas de Teresina”; o “Cine na Sul”; o “Festival de Artes Visuais de Teresina”, entre outros.



O auditório recebeu tela e som para projeção de filmes - Foto: Divulgação



Esses programas realizados pelo Conselho Estadual de Cultura têm como objetivo a valorização do segmento cultural, principalmente na Zona Sul de Teresina.

Inaugurado em 13 de maio de 2010, o Centro Cultural da Vermelha é importante não só para eventos próprios, mas para atender às necessidades de diversas outras instituições, em especial as escolas da rede pública de ensino para o desenvolvimento de atividades extracurriculares lúdicas.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho