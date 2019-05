Concurso Jovens Escritores estimula mergulho no universo das festas juninas

Neste ano o Concurso Jovens Escritores quer saber o que os jovens pensam sobre Festa Junina. O tema será subdividido em categorias de acordo com a série escolar dos alunos escritos. Além dos estudantes, o concurso também irá premiar um professor orientador. A iniciativa entra na sua 14ª edição, realizada através de uma parceria do Sistema ODIA e a Fundação Quixote, e faz parte das atividades do XVII Salão do Livro do Piauí – SALIPI. As inscrições seguem até 07 de junho.



O Concurso Jovens Escritores dedica-se a construção de saberes através do cultivo do hábito da leitura e do incentivo a produção textual. Neste ano, a inciativa propõe trabalhos a partir do tema geral “Festa Junina um dos maiores Ícones da Cultura Nordestina”. Segundo o diretor de marketing do Sistema ODIA, Alberto Moura, o objetivo é fazer com que os jovens façam um mergulho dentro no universo de uma das maiores manifestações populares do país.

“Esse ano a temática geral abordada são as Festas Juninas, por conta de ser um ícone da nossa cultura. O projeto ele visa não somente a escrita como também a leitura e a pesquisa. Quando a gente incentiva que essa pesquisa seja feita dentro de um tema e uma cultura, a gente leva os estudantes a conhecerem mais e se aprofundarem mais”, explica.



Alunos vencedores do concurso em 2018 - Foto: O Dia



Os alunos irão concorrer de acordo com sua modalidade. O tema foi dividido em níveis: Ensino Fundamental Menor (1º. e 2º. Anos), “A Alegria das Festas Juninas”; Ensino Fundamental Menor (3º. até 5º. Anos), “Uma quadrilha junina de outro mundo”; Ensino Fundamental Maior (6º. ao 9º. Anos), “A história dos festejos juninos no Brasil” e Ensino Médio (1º ao 3º anos), “A importância da festa junina na cultura nordestina”.

“O tema é festa junina e ele é desmembrando para as crianças e vai se transformando em um tema mais critico para os demais jovens. O nosso objetivo é realmente trabalhar com o imaginário desses jovens, que eles consigam captar dentro do mundo lúdico deles apresentando uma realidade de vivência que é a nossa cultura”, acrescenta Alberto.

Os professores também podem participar do Concurso Jovens Escritores, na categoria Professor Orientador, escrevendo uma dissertação sobre o tema “A quadrilha junina como atividade cultural para o jovem do Brasil atual”. O docente deve anexar apenas um único exemplar de sua produção junto a entrega do material de seus orientandos. Esse material também será selecionado, classificado e premiado, além de posteriormente publicado pelo Jornal O Dia.

As inscrições do XIII Concurso Jovens Escritores acontecerão por meio do preenchimento do cupom original inserido no jornal O Dia e fichas volantes que devem ser entregues na sede do Jornal O Dia até o dia 07 de junho. A cerimônia de premiação acontece no dia 23 de julho, no Theresina Hall, dentro da programação do I Festival ODIA Junino.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia