Neste domingo (24), o projeto do Palácio da Música, Concertos Matinais, receberá o Grupo Eu e Ellas, às 11h, com entrada franca. A Camerata Flauta Para Todos fará a abertura da apresentação.

O grupo vocal Eu e Ellas foi criado a partir da eliminatória de um concurso musical do Projeto Música Para Todos. Formado por quatro cantoras, Clara Gomes, Kayla Ayran, Sarah Roberta e Paula Milena, sob a coordenação do Prof. Sílvio Rosário, possui um repertório diversificado, buscando expandir o gênero vocal na cidade de Teresina.

A Camerata Flauta Para Todos foi formada em 2017 com alguns integrantes da Orquestra de Flautas Doces e se dedica à música instrumental da família dos instrumentos sopranino, soprano, contralto, tenor e baixo, com acompanhamento de teclado, tambor do divino, cajon, triângulo e violão.



Concertos Matinais apresenta Grupo Eu e Ellas no Palácio da Música . Reprodução



Desde a sua criação, realiza concertos didáticos em empresas, instituições educacionais, universidades e escolas de música, procurando atingir setores mais amplos da sociedade. Com o repertório composto por obras eruditas e populares, trabalha para a formação de um público atuante e participativo, fortalecendo as instituições artísticas e elevando o padrão cultural da população.

O Projeto Música Para Todos oferece, atualmente, cursos livres, iniciação musical e prática em orquestra para milhares de crianças, jovens, adultos e idosos. Já foram beneficiados com a iniciativa mais de 38 mil alunos, tanto na capital como no interior do estado.

O projeto Concertos Matinais ocorre em quase todos os domingos do ano, sempre às 11h da manhã, com entrada franca, e tem como objetivo, levar apresentações musicais de qualidade à população, que passeiam do erudito ao popular. Seu palco é o Palácio da Música de Teresina, instituição mantida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A casa fica localizada no cruzamento das ruas Santa Luzia e Treze de Maio, N° 1241, Centro, local onde funcionou o antigo Mercado do Cajueiro.

Ascom