Um dos filmes mais esperados da temporada em pré- -estreia no domingo (29), às 10h30: 'O Farol', mescla de terror e suspense que se passa no início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado.

Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que acontece naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.

Outra boa novidade que estreia nesta cinesemana é o musical ‘Cats’: no enredo, uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para sua líder, a velha Deuteronomy ( Judi Dench), na tentativa de ser o escolhido.



Comédia nacional, terror, suspense e musical na tela. Reprodução



A comédia nacional ‘Minha Mãe é Uma Peça 3’ é uma boa pedida para quem gosta de humor: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redes cobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca!

Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Portanto há bons motivos para sair de casa e vivenciar agradáveis momentos nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping. Boas opções é que não faltam.

Folhapress