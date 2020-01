O céu é o limite para os jovens piauienses do projeto “Música Para Todos”, em Teresina. Os músicos que fazem parte da Orquestra Jovem Música Para Todos estão em turnê pela Europa e já percorreram países como Espanha e Portugal.

Conforme a direção, serão 10 apresentações e outros convites podem aparecer até o início de fevereiro. Participam da turnê 10 músicos da orquestra, que estará em cidades da Espanha e Portugal durante os meses de janeiro e fevereiro. Essa é a primeira vez que os músicos se apresentam fora do país.

A Orquestra Jovem Música Para Todos é formada por jovens de 14 a 19 anos, que possuem repertório com obras de Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Waldir Azevedo, Pixinguinha e Luiz Gonzaga.



Músicos da Orquestra Jovem Música Para Todos fazem turnê na Europa. Divulgação



O primeiro concerto aconteceu no Museu Machado de Castro, em Coimbra, Portugal. A apresentação foi marcada por muito xote, em um encontro musical que homenageou Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e compositor português Roberto Leal, que imortalizou o ritmo em bandas pela Europa.

O concerto chegou à Casa do Brasil, em Madrid. A apresentação foi ao lado do brasileiro Jayme Marques, músico radicado na Europa há mais de sessenta anos.

Os piauienses voltam para o Brasil no dia 6 de fevereiro. O grupo está acompanhado do Coordenador Geral do Música Para Todos, Luís Sá, e com o Diretor Artístico, Vladimir Silva. Nessa quinta-feira (30), a banda sinfônica se apresentou no Salão Nobre da Câmara, em Covilhã, Portugal.

Jorge Machado