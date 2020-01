Clínica Tobias Blues está novamente reunida para show especial no sábado

No sábado (11) acontece show especial na Casa Barro: é o trio de blues rock teresinense Clínica Tobias Blues, no evento Rock Invaders, movimento idealizado pelos músicos André Russo, Hermington Frazão e Neto Villa-Rica.

O intuito do evento é levar a música-rock teresinense a diversos cantos para diversos públicos. A primeira edição foi super bem aceita e agora o novo destino será a casa barro que vem agitando as noites da cidade, de acordo com a produção.

O Power trio formado pelos músicos Douglas Alexandre na guitarra, Renato Barros na bateria e voz e Sandro Sertão no baixo depois de um longo hiato voltam com um super show pra matar a saudades dos fãs da banda.

Além da vontade sempre insaciável de tocar e ávidos pelo blues, o pedido do público e uma boa produção oferecida pelo evento foi o que mais motivou pra que essa reunião acontecesse, no variado repertório terão músicas marcantes do trio, como também músicas mais recentes, dos dois últimos discos além de clássicos do blues rock com pitadas de psicoldelia e algumas surpresas que ainda podem soar”, declara Renato Barros.

O evento que acontece às 21h ainda conta com as bandas: Acácias, Cine Hollywood, Elétron e Garoto Androide.

Marco Vilarinho