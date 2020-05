Ciro Pessoa, cofundador da banda de rock Titãs, morre aos 62 anos

O músico Ciro Pessoa morreu, aos 62 anos, na madrugada desta terça-feira (5). A informação foi divulgada por Branco Mello, que trabalhou durante anos com Pessoa na banda de rock Titãs, fundada no início da década de 1980.

Pessoa, que foi músico, escritor e jornalista ao longo de sua vida, é responsável por alguns dos maiores sucessos de Titãs, como "Homem Primata" e "Sonífera Ilha". Após sair do Titãs, o músico formou a banda de rock gótico Cabine C.

"Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa", escreveu Mello em seu perfil no Instagram.

A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada.

Cantor e compositor Ciro Pessoa (Foto: Filipe Redondo/Folhapress)



Folhapress