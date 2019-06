Circuito Itinerante inspira movimento com cores e musicalidade

Será aberta nesta quinta-feira (27) a exposição “Elementais” do circuito itinerante de arte solo do artista contemporâneo Alex Állen, em sua segunda etapa. O evento acontece a partir das 19h na Urban Arts, na Avenida Elias João Tajra, 1925, bairro de Fátima. A mostra faz parte de um Circuito de Arte de autoria do próprio artista que busca levar sua produção autoral para diversos ambientes da cidade, de forma descentralizada.

O artista revela que “cada evento traz uma maneira diferente de apresentar a temática dos elementos da natureza. Nesta segunda etapa do circuito o foco será no elemento ar, como fonte maior de inspiração. Onde é possível explorar a sensibilidade através de diversos detalhes, desde a sutileza da brisa que leva as flores da planta dente-de-leão ao infinito, como o bater das asas dos passarinhos que traz a liberdade e um colorido vibrante de um momento muito singular”.



Alex Állen expõe arte contemporânea "Elementais", em sua segunda etapa - Foto: Divulgação

De acordo com Alex Állen a importância de produzir um circuito de arte na cidade envolve algo muito maior. O artista explica que “o objetivo de trazer uma proposta inovadora para o mercado da arte é poder construir uma rotina que favoreça a educação cultural e artistica do público em geral, de modo que seja possível envolver a sociedade através de uma série de exposições e junto a elas possibilitar a contemplação não somente as artes plásticas, mas também o acesso à boa música”. Alex Állen ainda observa que “nesta exposição, em especial, a Camerata Flauta para elementais Circuito Itinerante de Arte Individual inspira movimento com cores e musicalidade.

Todos em parceria com o projeto Música para Todos fará apresentação exclusiva às 17h enquanto eu estarei pintando, ao vivo, algumas telas exclusivas para serem apresentadas oficialmente logo mais à noite e em seguida receberemos o grande público com o músico Phyll Araújo às 19h que trará um repertório distinto com o melhor da música nacional e internacional”.

