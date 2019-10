Cinesemana com muitas novidades

Os Cinemas Teresina trazem uma programação especial para contemplar o público em geral: pré-estreias, estreias, lançamentos nacionais, Sessão com Debate e a II Mostra de Cinema Piauiense. "O Fim da Viagem, O Começo de Tudo" é uma das pré-estreias da semana. A exibição será no domingo (27) às 10h30. No filme, Yoko (Atsuko Maeda) é uma repórter itinerante de um programa de variedades da TV japonesa que visita o país do Uzbequistão, na região central da Ásia. Ela se torna autoconsciente através de sua jornada repleta de desafios e interações com uma cultura na qual não está habituada. Yoko registra todas as experiências que mudaram sua percepção sobre o mundo.



"O Fim da Viagem, O Começo de Tudo", em pré-estreia no domingo - Foto: Divulgação



Sessão Especial

Os Cinemas Teresina ainda trazem essa semana uma sessão especial de ‘O Iluminado’ na terça-feira (29), às 19h e 22h. O filme de 1980, é um clássico de Stanley Kubrick (1928-1999) baseado no livro de Stephen King. O relançamento faz parte das ações de estreia de "Doutor Sono", longa que acompanha o menino Danny, 40 anos após os acontecimentos no Hotel Overlook.

Em O Iluminado, Dan é o filho de Jack, um homem contratado para ser o zelador de um hotel que não funciona durante o inverno. No meio daquela paisagem gelada e cinza, Jack se torna um perigo para sua própria família. Para quem não teve a oportuniade de assistir a esse clássico, essa sessão especial veio a calhar. Esse clássico foi sucesso de crítica e de público.

'A Vida Invisível' e sessão com debate

Mais uma edição de Sessão com Debate acontece no domingo (27), logo após a pré-estreia do longa "A Vida Invisível", às 19h, com a presença do diretor Karim Aïnouz e da atriz Bárbara Santos. O longa é um dos lançamentos brasileiros mais aguardados de 2019, já inscrito como um dos candidatos a representar o Brasil no Oscar de 2020. O filme vem de duas conquistas inéditas, com os prêmios de Melhor Filme da mostra Un Certain Regard, em Cannes, e o CineCoPro Award no Filmfest München (o segundo festival de cinema mais prestigiado da Alemanha depois da Berlinale).



Foto: Divulgação

Na trama, as irmãs Guida e Eurídice são como duas faces da mesma moeda – irmãs apaixonadas, cúmplices, inseparáveis. Eurídice, a mais nova, é uma pianista prodígio, enquanto Guida, romântica e cheia de vida, sonha em se casar com um príncipe encantado e ter uma família. Um dia, com 18 anos, Guida foge de casa com o namorado. Ao retornar grávida, seis meses depois e sozinha, o pai, um português conservador, a expulsa de casa de maneira cruel. Guida e Eurídice são separadas e passam suas vidas tentando se reencontrar, como se somente juntas fossem capazes de seguir em frente.

A continuação ‘Zumbilândia - Atire Duas Vezes’ é mais uma novidade na tela dos Cinemas Teresina. Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Vale apena conferir.

II Mostra Piauiense de Cinema

O cinema piauiense mais uma vez estará em evidencia na II Mostra de Cinema Piauiense. Será no dia 30 de outubro, às 19h. As produções locais ‘Aurora’ e ‘A Irmandade’ serão exibidas na grande telona, seguida de um debate com Juscelino Ribeiro, diretor, e Alexandre Mello, produtor, de ‘A Irmandade’ e Robinson Levy, diretor de ‘Aurora’.

‘A Irmandade’ é um documentário de Longa-metragem baseado no premiado curta “Deixa a Chuva Cair”, que conta a história de três jovens que usam a música para superar os problemas da violência nas comunidades carentes onde vivem. Dois são filhos de policiais militares e a pressão se intensifica quando eles passam a denunciar situações de racismo, preconceito, parcialidade da mídia e – principalmente – violência por parte dos PMs.

Já ‘Aurora’ é o primeiro longa-metragem produzido pela Escola Técnica Estadual de Teatro Gomes Campos, baseado na obra de Ítalo Leite, “Corredor Polonês” escrita em 2006. No filme, um velho casarão é palco de terríveis segredos. Aurora (Luisa Batista) é filha de Rogéria (Maria Miriam), morta no parto por médicos corruptos. Sua filha é entregue a Irene (Tercia Ribeiro), matriarca de uma tradicional família aristocrata piauiense. O tempo passa, Aurora vive com seus pais e irmãos; todos guardam segredos obscuros, a situação se torna insustentável, até que um crime acontece e as paredes do velho casarão começam a revelar os mais ocultos segredos dessa família. O filem é inspirado na obra de Ítalo Leite, “Corredor Polonês”.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho