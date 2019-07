Cinemas Teresina: uma semana de grandes produções

Nesta semana entram em cartaz nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, os dramas brasileiros “Deslembro” e “Mormaço”, além dos documentários “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar” e “Relatos do Front – Fragmentos de uma Tragédia brasileira”.: produções nacionais que oferecem entretenimento e importantes reflexões sobre a sociedade atual. Também em pré-estreia o drama francês “Memórias da Dor” e o longa “Atentado ao Hotel Taj Mahal” completam a lista de estreias desta semana.

Com pré-estreia neste sábado (13), às 11h, o drama “Deslembro” conta a história da jovem Joana (Jeanne Boudier), que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Morando quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou, a contragosto, ela retorna a sua cidade natal, após decretada a Lei da Anistia. No Brasil, as memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto. O filme tem direção de Flávia Castro.

Na matinê de domingo (14), às 10h30, acontece a pré-estreia de “Memórias da Dor”. Com direção de Emmanuel Finkiel, o longa se passa na França ocupada por nazistas. A escritora Marguerite Duras (Melanie Thierry) busca por pistas do paradeiro do marido preso por ações na resistência, se aproximando de um inimigo que é também fã.



"Memórias da Dor", no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



E quem é fã de documentários poderá conferir esta semana a estreia de “Estou me guardando para quando o carnaval chegar”, com direção de Marcelo Gomes. A produção nacional apresenta o envolvimento dos moradores de Toritama, em Pernambuco, com a produção de jeans no Brasil e com o carnaval. O documentário fez parte da seleção oficial da Mostra Panorama do Festival de Berlim e recebeu prêmio da crítica no Festival É Tudo Verdade - 2019.

Em “Relatos do Front – fragmentos de uma tragédia brasileira”, outro documentário nacional que estreia esta semana, o diretor Renato Martins traz relatos das pessoas que vivem ou viveram a rotina de combate entre o tráfico de drogas e a polícia, misturado com os testemunhos de especialistas em segurança pública, psicólogos, escritores e jornalistas. Sem tomar partido para nenhum dos lados, o filme leva o espectador para uma reflexão sobre a política atual de segurança pública e suas consequências na vida da população, na tentativa de entender como esta guerra começou.

A especulação imobiliária é um dos temas abordados no drama nacional “Mormaço”, dirigido por Marina Meliande. No longa, Ana (Mariana Provenzzano) é uma defensora pública que trabalha contra a remoção da Vila Autódromo, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro que a prefeitura deseja riscar do mapa em virtude das instalações esportivas das Olimpíadas de 2016. Ana, cada vez mais cansada por conta do clima e da árdua luta, de repente percebe o surgimento de marcas misteriosas em seu corpo.



"Deslembro", drama nacional em pré-estreia no sábado, às 11h, no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



O filme “Atentando ao Taj Mahal” tem lançamento nacional esta semana e retrata uma história real do ataque terrorista que aconteceu em um hotel em Mumbai, na Índia. Um grupo de terroristas chega à cidade disposto a promover uma série de ataques em locais icônicos. Um deles é o luxuoso hotel Taj Mahal. Quando os ataques começam, o humilde funcionário Arjun (Dev Patel) tenta ajudar todos a se protegerem, enquanto David (Armie Hammer) e Zahra (Nazanin Boniadi) buscam algum meio de retornar ao quarto em que estão hospedados, já que nele está seu bebê e Sally (Tilda Cobham-Hervey), sua babá. O filme tem direção de Anthony Maras.

Além das estreias e pré-estreias desta cinesemana, os Cinemas Teresina trazem o relançamento de Vingadores: Ultimato. Com a segunda maior bilheteria da história, o filme da Marvel retorna às telonas com cena inédita no final. Ainda permanecem em cartaz “PETS: A Vida Secreta dos Bichos 2”; “Homem-Aranha: Longe de Casa”; Toy Story 4; “Dor e Glória”; “Annabelle 3: De Volta para Casa” e “Turma da Mônica – Laços”.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho