Cinemas Teresina traz estreias nacionais em destaque esta semana

Os Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, prepararam uma cinesemana destacando a produção nacional:‘Bloqueio’ será exibido no sábado (24), às 11h. O documentário nacional acompanha as manifestações dos caminhoneiros em maio de 2018. No período, as eleições presidenciais se aproximam enquanto a crise econômica e política se intensifica. Em meio ao caos, a classe dos caminhoneiros, responsável pelo abastecimento das grandes cidades, inicia um bloqueio nas estradas, agravando as tensões.

Na pré-estreia de domingo (25), às 10h30, outro documentário nacional: ‘Critico’ do diretor Kleber Mendonça Filho. Crítico profissional de cinema e diretor de curtas, o documentário segue os questionamentos pessoais de quem está situado na indústria cultural tanto como cineasta, como também observador da arte e da indústria do áudio- -visual. Os registros começaram em 1998 e seguiram até 2007, ocorridos no Brasil, Estados Unidos e Europa, com cineastas e críticos do mundo inteiro. Trata-se de uma janela para uma arte cada vez mais julgada por mecanismos de mercado e que luta para permanecer humana.



'Bacurau', também de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, em mais uma pré-estreia na sexta-feira (23) e no sábado (24), às 18h40. No filme, após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. ‘Bacurau’ ainda terá uma sessão especial nos Cinemas Teresina no dia 31 de agosto com a presença dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dorneles.

Outra pré-estreia da semana é ‘Anna - O Perigo Tem Nome’, na sexta-feira, sábado e domingo às 21h10. Oficialmente, Anna Poliatova (Sasha Luss) é uma modelo famosa e requisitada pelas marcas de luxo. No entanto, um segredo faz com que ela se torne uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas do governo.



Os Brinquedos Mágicos em lançamento nacional

A animação ‘Os Brinquedos Mágicos’ é mais um lançamento dessa semana: bonecos infusores de chá são pequenas figuras de porcelana que ganham cores diferentes quando despejam chá em seus corpos, quanto mais profunda a cor, mais precioso é o boneco. Nathan é um boneco que vive em uma loja de chá com seus amigos, mas debocham dele por não conseguir ganhar cor. Quando um robô surge na loja dizendo ser do futuro, Nathan e seus amigos decidem se unir a ele e embarcar em uma aventura.

De volta às telonas, Chuck, o ‘Brinquedo Assassino’: no enredo, Andy (Gabriel Bateman) e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen (Aubrey Plaza) decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

