Cinemas Teresina: produção nacional é destaque nas estreias

Os Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, mais uma vez destaca a produção nacional apresentando quatro longas que prometem sucesso de bilheteria. Em pré-estreia exclusivas, filmes imperdíveis nesta cinesemana com sessões especiais: "Abaixo a Gravidade", "O Mistério de Henri Pick" e "Bacurau".

No sábado (17), às 11h, "Abaixo a Gravidade": o longa nacional que mistura drama e comédia traz Bené (Everaldo Pontes) em um sério dilema, pensando se deve se tratar ou espera o desenvolvimento natural da grave doença que descobriu possuir. Sua amizade com a jovem e descolada Letícia, leva o homem que vive há anos isolado em uma comunidade rural no interior da Bahia, de volta para a cidade grande e todo o seu caos.

O premiado filme "Bacurau" é outra pré-estreia de sábado (17), com exibição exclusiva nos Cinemas Teresina, às 21h10. O filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2019. É a primeira vez que o Brasil ganha na categoria, a terceira mais importante da competição oficial do evento.



Bacurau entra em cartaz nesta quinta - Foto: Divulgação

Trata-se de um filme de aventura e ficção científica. Em um futuro próximo, o pequeno povoado do sertão brasileiro, Bacurau, dá adeus a Dona Carmelita, mulher forte e querida por quase todos, falecida aos 94 anos.

Além da exibição exclusiva neste sábado, os Cinemas Teresina farão uma Sessão com Debate no dia 31 de agosto, às 19h. A exibição terá a presença dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. Eles irão conversar com o público teresinense sobre o processo e construção do longa.

"O Mistério de Henri Pick", em pré-estreia, será exibido no domingo(18), às 10h30: Daphné Despero (Alice Isaaz) é uma ambiciosa editora em busca de novos romances para publicar. Um dia ela conhece uma livraria de manuscritos rejeitados e se encanta com uma história nunca antes publicada, escrita por um pizzaiolo bretão chamado Henri Pick.

O novo filme de Quentin Tarantino também chega às telonas nesta quinta-feira. "Era Uma Vez Em... Hollywood" traz um elenco de peso com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. O drama se passa em Los Angeles de 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um ator de TV que está decidido a fazer o nome em Hollywood.

Outro filme nacional que deverá ser sucesso de bilheteria é "Simonal", a trajetória do cantor Wilson Simonal. Dono de voz marcante, carisma encantador e charme irresistível, Simonal (Fabrício Boliveira). Em lançamento nacional mais um filme nacional que agradará o grande brasileiro: "Nada a Perder - Parte II, que conta um pouco da trajetória do pastor Edir Macedo, fundador da Igreja Universal. O ator Petrônio Gontijo interpreta Edir Macedo.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho