Cinemas Teresina: Pré-estreias especiais e lançamentos em cartaz

Os Cinemas Teresina prepararam uma programação eclética e especial para esta cinesemana: três pré-estreias especiais: ‘Mulher’, ‘Inaudito’ e ‘Um Lugar Silencioso - Parte II’, bem como lançamentos nacionais: ‘Technoboss’, ‘Fim de Festa’ e muito mais. Na telona, muitos motivos para sair de casa e curtir momentos de puro lazer. Na programação que se inicia nesta quinta-feira, muitas novidades, agradáveis surpresas.

No sábado, 14, às 21h10, será exibido o documentário ‘Mulher’, que traz reflexões sobre o mundo de hoje a partir da perspectiva de 2000 mulheres de diferentes países. Tal observação é sombria quando revela injustiças às quais as mulheres são submetidas. Em um mundo onde a desigualdade afeta uma mulher durante toda a sua vida,forçado-as a casar, privando da educação, do direito de votar ou até mesmo de sair sozinha, milhões de mulheres apenas suportam suas vidas, ao invés de vivê-las.

No domingo, 15, às 10h30, a pré-estreia é ‘Inaudito’, documentário realizado com Lanny Gordin, guitarrista fundamental da Tropicália. Nascido na China, ele fez carreira como músico no Brasil, durante as décadas de 60 e 70. Neste período, trabalhou em discos e shows de Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Jards Macalé e outros ícones da música popular brasileira. O ostracismo veio no final da década de 70, associado ao desenvolvimento de esquizofrenia.

Aos 65 anos, Lanny relata sua chegada ao país e revela seus pensamentos sobre a vida e, especialmente, sua relação com a música. ‘Um Lugar Silencioso - Parte II’ terá sessão na quarta-feira (18), às 21h10. Logo após os acontecimentos mortais, a família Abbott precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Outra novidade desta cinesemana é o lançamento nacional da comédia potuguesa ‘Technoboss’: nada que uma música não conserte. Esse é o lema de Luís Rovisco, um homem divorciado e já na casa dos 60 anos. Para driblar as armadilhas deixadas pela tecnologia, pelos colegas de trabalho e pelo chefe estranhamente ausente, ele passa seus dias atrás do volante, sempre sorrindo e criando músicas para o que ele vê no caminho. Parece que nada pode abalar as canções de Luís, até que Lucinda, recepcionista do Hotel Almadrava, dá um tom diferente.



Cinemas Teresina: Pré-estreias especiais e lançamentos em cartaz. Divulgação



O drama policial ‘Fim de Festa’ também chega aos Cinemas Teresina. No longa, Breno (Gustavo Patriota) e Penha (Amanda Beça) conhecem Ângelo (Leandro Villa) e Indira (Safira Moreira), um casal que veio da Bahia para festejar o carnaval. Em uma confraternização, os quatro jovens se reúnem na casa de Breno, mas a quarta-feira de cinzas traz uma má notícia: uma jovem francesa é brutalmente assassinada por asfixia. O crime faz com que o pai de Breno (Irandhir Santos), um policial civil, retorne mais cedo de suas férias para investigar o caso.

Além do incômodo de ter estranhos em sua casa, o oficial acaba encontrando vestígios afetivos no desdobramento do crime. 'A Maldição do Espenho'', terror, é outro lançamento da semana: Depois que o terrível fantasma da Rainha de Espadas ressurge, os alunos de um antigo colégio interno viram as próximas vítimas do banho de sangue.

O terror começa a partir do momento em que eles recitam antigos encantamentos no banheiro do local para conquistar tudo o que desejam — mesmo que o preço seja suas almas. Para fechar, tem muita ação com ‘Bloodshot’, novo filme com Vin Diesel. Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com a nanotecnologia.

Marco Vilarinho