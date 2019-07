Os Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, prepararam uma programação especial para esse início de férias: drama, aventura, comédia, terror, animação e muita produção nacional visando agradar o público eclético amante da sétima arte.

Chega em lançamento nacional um dos filmes mais aguardados da temporada: novas aventuras de Peter Parker (Tom Holland) em “Homem-Aranha: Longe de Casa”. No longa, ele está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Precisando de ajuda para enfrentar monstros nomeados como Elementais, Fury o convoca para lutar ao lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), um novo herói que afirma ter vindo de uma Terra paralela. Além da nova ameaça, Peter precisa lidar com a lacuna deixada por Tony Stark, que deixou para ele seu óculos Aventura e muita distração em cartaz, neste início de férias, para os amantes do cinema Cinemas Teresina Homem-Aranha está de volta em novas aventuras pessoal, com acesso a um sistema de inteligência artificial associado à Stark Industries.



Foto: Divulgação

Na matinê de sábado (6), às 11h, acontece a exibição do drama nacional “Mormaço”. No longa Ana (Mariana Provenzzano) é uma defensora pública que trabalha contra a remoção da Vila Autódromo, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro que a prefeitura deseja riscar do mapa em virtude das instalações esportivas das Olimpíadas de 2016. Ela mesma correndo risco de perder sua casa por conta da especulação imobiliária que assola a cidade, Ana, cada vez mais cansada por conta do clima e da árdua luta, de repente percebe o surgimento de marcas misteriosas em seu corpo.

“Relatos do Front - Fragmen tos de Uma Tragédia Brasileira” entre em pré-estreia com exibição no domingo (7) às 10h30. O documentário de Renato Martins traz relatos das pessoas que vivem ou viveram a rotina de combate entre tráfico de drogas e polícia, misturado com os testemunhos de especialistas em segurança pública, psicólogos, escritores e jornalistas. O filme quer apresentar para o público os dois lados de uma mesma tragédia. Sem tomar partido para nenhum dos lados, o filme leva o espectador para uma reflexão sobre a política atual de segurança pública e suas consequências na vida da população, na tentativa de entender como esta guerra começou.

O premiado diretor espanhol Pedro Almodóvar está de volta aos cinemas com o seu drama “Dor e Glória”. No filme, Salvador Mallo (Antonio Banderas) é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

Continuam em cartaz nos Cinemas Teresina: “MIB: Homens de Preto Internacional”; “Aladdin”; “Toy Story 4”; “Annabelle 3: De Volta para Casa”; “Turma da Mônica – Laços”; “PETS: A Vida Secreta dos Bichos 2”; “Casal Improvável” e muitos outros.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho